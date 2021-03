Les biblioteques de Girona recuperen les activitats presencials

Les biblioteques de Girona recuperaran de forma progressiva les activitats presencials obertes al públic. La decisió s'ha pres després que dissabte s'aprovessin noves mesures que permeten organitzar activitats de promoció lectora de forma presencial en aquest tipus d'equipaments.

De moment, segons ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, «aquesta setmana algunes de les propostes previstes encara es realitzaran de forma virtual per motius d'organització, però gradualment s'aniran recuperant les activitats en viu».

Aquestes trobades presencials s'ajustaran a les directrius del PROCICAT, a partir d'on es mantindrà la distància de seguretat entre els assistents i es limitarà l'afluència de públic. Per aquest motiu serà imprescindible fer una inscripció prèvia en les propostes obertes a la ciutadania, com les hores del conte, tallers i activitats familiars. Per la seva banda, els clubs de lectura ja compten amb una inscripció prèvia de totes les persones assistents.

A través de l'oferta d'activitats de qualitat i de proximitat, les biblioteques busquen potenciar l'interès i el valor de la lectura entre els infants i els adults.