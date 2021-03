El Sismògraf reivindica la presencialitat amb més espais i dies de festival

El festival Sismògraf reivindica la presencialitat de la dansa en la presentació de la seva tretzena edició, que se celebrarà del 8 al 30 d'abril en un format marcat -i alhora transformat- per les exigències de la pandèmia. La cita, que cada any converteix Olot en l'epicentre de la dansa de Catalunya, ha descentralitzat la seva programació i oferirà una trentena de propostes que s'estendran per una desena de municipis de la comarca de la Garrotxa. En aquesta edició, i per tal de donar suport a la iniciativa local, el festival ha engegat el projecte Nodes de l'Ona Expansiva amb la voluntat de portar la cita als pobles i establir sinergies amb altres agents culturals de la Garrotxa amb l'objectiu de treballar projectes de dansa i moviment, tenint present el paisatge, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Alhora, per tal d'evitar esdeveniments massius i mantenir el màxim nombre d'espectacles, l'organització ha esponjat el festival i s'allargarà vint-i-tres dies. La directora artística del Sismògraf, Tena Busquets, ha assegurat que «no s'ha volgut renunciar que espectadors i artistes es trobin en directe i perdin l'emoció de veure arts vives». Es tracta, doncs, de l'edició més extensa -tant en l'àmbit territorial com temporal- del festival Sismògraf d'Olot, que s'esponjarà més dies del cap de setmana llarg habitual.

Per nodrir la programació, l'organització del festival garrotxí ha apostat pel teixit creatiu de proximitat, tot i que no ha volgut renunciar a la presència internacional. En aquest sentit, el Sismògraf comptarà amb la participació de tres companyies estrangeres, una d'elles a distància.

Sota el nom Coreografies de l'Objecte, la programació d'engany presentarà diversos espectacles que concebran la presència de l'objecte com un cos més afegit als cossos que ja hi ha a escena. Es tracta, doncs, d'una forma d'eixamplar les possibilitats expressives de la dansa i el moviment. Des de barres de ferro, peces de gel, vegetals, cadires gegants, bombolles de plàstic, teles de roba o escultures, fins a la concepció del cos com a objecte.

D'altra banda, l'edició d'enguany també ha dedicat part de la programació a l'artista barceloní Joan Català, amb el nom Les càbales d'en Joan. Es podrà veure una versió evolucionada de 5.100 m/s, l'espectacle de gran format que es va estrenar al Mercat de les Flors i que utilitza el ferro com a matèria prima per evocar la feina dels artesans. També comptarà amb Pelat, una proposta que reuneix dansa, teatre i circ en el que esdevé una revisió de les tècniques artesanals i certs records propis; Solo escènic, una acció performativa que forma part d'un procés creatiu conjunt amb altres creadors i que a Olot serà Quim Bigas; i la Instal·lació activa al voltant de la metal·listeria, relacionada amb l'ofici de metal·lista i que sorgeix arran de la col·laboració amb Aurora Caja, creadora i artista de circ contemporani.

La mostra comptarà amb espais emblemàtics, com la pista d'atletisme d'Olot, distingida amb el Premi FAD d'Arquitectura, on s'estrenarà Cinc maneres de matar el temps, de Thomas Noone o el Parc Nou d'Olot, escenari de l'habitual Itinerari de dansa.

Amb l'objectiu de garantir totes les mesures de seguretat i d'acord amb les indicacions sanitàries, el festival Sismògraf tindrà lloc en aforaments reduïts, en espais adaptats i a l'aire lliure.