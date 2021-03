Temporada Alta Iberoamèrica tanca l'edició amb més de 8.000 espectadors

Temporada Alta Iberoamèrica ha tancat la seva novena edició, marcada pels efectes de la pandèmia, amb més de 8.000 espectadors i la incorporació de programació online. El festival s'ha celebrat del 3 al 28 de febrer amb seu a les ciutats de Buenos Aires, Lima i Montevideo. Al llarg d'aquests dies s'han pogut veure una vintena de propostes de teatre, dansa contemporània, circ, narratives audiovisuals, noves dramatúrgies i conferències procedents d'onze localitzacions europees i llatinoamericanes. És el cas de Xile, Colòmbia, França, Alemanya i Itàlia, a més de les tres nacionalitats amfitriones del festival: Argentina, Perú i Uruguai.

Malgrat la situació sanitària, que ha obligat a traslladar bona part de la programació en format online, l'organització ha volgut mantenir el seu compromís com a plataforma d'internacionalització de l'escena catalana a l'Amèrica Llatina i com a punt de trobada i d'intercanvi entre artistes dels dos costats de l'Atlàntic.

Més de cinc-cents espectadors han participat a les produccions catalanes, que enguany han estat l'Audioguía para supermercados en tiempos de pandemia, de CaboSanRoque; el Zoom a càrrec d'Anna Alarcón del text Psicosis de las 4.48, de Sarah Kane; el Zoom d'Ivan Benet d'Informe para una Academia, de Franz Kafka; així com també el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic. Els tres primers han estat espectacles estrenats a Temporada Alta i que ara s'han adaptat per poder-se veure també a l'edició iberoamericana del festival. Per primera vegada, però, els equips artístics no han pogut viatjar a l'altra banda de l'Atlàntic de manera presencial.

En les darreres edicions del festival hi han presentat les seves creacions artistes locals com Sergi López, Iván Morales, Xavier Bobés, Lali Ayguadé, Pere Faura i Baro d'Evel, entre molts d'altres.