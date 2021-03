Vallbona novel·la la vida d'un músic de Palafrugell

El músic Enric Torres, amant de la música jazz, és el protagonista de la novel·la «Swing. Allà on la vida venç», de Rafael Vallbona, publicada per Edicions 62, basada en la història real de l'orquestra Red Ribbon's de Palafrugell i situada a la primera meitat del segle XX. Vallbona ha assenyalat que a la novel·la volia explicar, d'una banda, la vida d'un músic de jazz i també «l'arribada, l'adveniment i el zenit i l'ocàs de la modernitat produïda pels totalitarismes».

Als anys 20 del segle XX, Enric Torres, fill d'una família d'empresaris de Palafrugell, és captivat pel jazz. Va fundar una jazz band, l'orquestra Red Ribbon's de Palafrugell, que va tenir un gran èxit a Catalunya. Quan la banda es dissol, l'Enric marxa a Londres i a Nova York i continua en la seva ment la idea que la música ajudarà a fer un món millor. De tornada a la Barcelona revolucionària dels anys de la Guerra Civil, descobreix que el món que va somiar ha acabat. La història inclou personatges reals i altres de ficció com el mateix protagonista.

Vallbona entén la ficció com «una realitat construïda». «De la realitat agafo les peces que m'interessen per construir el relat», apunta. Reconeix que no sap si algunes coses han passat o no, però podria haver estat així.

L'evolució de la vida del protagonista, Enric Torres, va en paral·lel a la seva època. Va néixer en el si d'una família d'industrials i no vol treballar en una fàbrica que no li interessa. «Quan descobreix el jazz se n'adona que aquella vida no li interessa» i que vol «trencar la cadena generacionals i se'n va a fer les Amèriques». Vallbona indica que Palafrugell en aquella època és un poble que «ha deixat de ser un poble vuitcentista i s'ha convertit en una petita ciutat cosmopolita, gràcies a la burgesia del suro que fa taps pel xampany i els vins francesos».

L'autor admet que el seu objectiu quan escriu és que «els lectors tinguin la sensació que han aprofitat el seu temps».