Així sona "L'amant malalta", la nova cançó de Manel

Manel ha estrenat aquest dijous la cançó 'L'amant malalta', el primer senzill del grup des de la sortida del disc 'Per la bona gent' l'any 2019. En aquest tema els de Guillem Gisbert s'apropen musicalment al so melancòlic de grups com Chromatics per explicar la història d'una cita frustrada per un brot de febre. La cançó se submergeix en els pensaments d'un conductor hedonista que vagareja pel perímetre d'una ciutat. Al videoclip, els components del grup comparteixen protagonisme amb el narrador i esdevenen ells mateixos conductors nocturns per paisatges desconcertants, on indirectament ressona l'experiència del confinament i la pandèmia. 'L'amant malalta' i el seu videoclip s'han estrenat aquesta tarda a totes les plataformes.

La cançó ha estat produïda per Jake Aron, i el videoclip, realitzat per Víctor Carrey. Actualment Manel segueix presentant el seu darrer disc, 'Per la bona gent', la gira del qual va quedar interrompuda pel confinament. El grup va reprendre l'activitat amb alguns concerts a mitjan 2020, i enguany ja ha actuat a Monòver, Terrassa, Sant Cugat, Madrid i València, i tenen dates tancades a Barcelona i Lleida fins al mes d'abril. El grup actuarà a l'Auditori de Girona el 19 i 20 d'aquest mes.