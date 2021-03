L'In-Somni celebrarà la 18a edició els dies 14 i 15 de maig

La 18a edició del festival In-Somni ja té dates. El certamen musical tindrà lloc el divendres 14 i el dissabte 15 de maig al parc de la Coope de Sarrià de Ter. El festival va anunciar ahir els primers noms per a aquesta edició, entre els quals destaquen el tribut al postpunk dels mítics Joy Division que oferirà la banda Last Transmission, el debut a terres gironines de la jove rapera barcelonina Anier, els bascos Grises, el duet gironí Doble & Hug Sound o el grup de trap i ritmes urbans vallesà Flashy Ice Cream.

L'organització destaca en un comunicat que, com ja es va posar en pràctica l'any passat, l'esdeveniment comptarà amb totes les mesures per garantir la seguretat dels assistents, incloent-hi l'obligatorietat de portar màscara, el control de temperatura i la limitació de l'aforament. No obstant això, si la situació sanitària empitjorés, el festival es traslladaria al cap de setmana del 17 i 18 de setembre.