Maria Barbal guanya el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Maria Barbal ha estat guardonada amb el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. Barbal (Tremp, 1949) s'ha consolidat, a través de la dotzena de novel·les publicades i els reconeixements que l'avalen, com una de les novel·listes més destacades de la literatura catalana contemporània.

L'escriptora de Tremp s'ha convertit en la setena dona que guanya el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Barbal ha manifestat que l'alegria que sent per la distinció «contrasta i fa balança» amb la seva preocupació pels temps actuals, «plens de dificultats i reptes importants: temps de crisi literària, política, econòmica i social». En la seva intervenció, Barbal també ha reivindicat l'ús de la llengua catalana, a partir d'on ha sentenciat que «si fem invisible el català en el dia a dia, no serà prou que les persones de lletres escrivim belles històries».

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assegurat que aquest guardó a Maria Barbal «ens demostra que la literatura catalana és comparable a qualsevol literatura europea i mundial i prestigia el propi Premi d'Honor». Des de la presó de Lledoners, i a través d'un vídeo, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha lloat Barbal com una persona «referent, símbol de perseverança, autodidacta i compromesa» amb la llengua i la cultura catalanes. Cuixart també ha considerat que el seu reconeixement és un «testimoniatge de totes aquelles dones que han lluitat per fer de les lletres catalanes aquesta eina, aquesta arma de cohesió social, de transformació i de lluita».

El jurat ha destacat que el guardó s'atorga a Barbal per «haver creat, a través de la seva escriptura, un espai literari i una veu pròpia, un estil contingut i essencial que proporciona a la seva prosa un gran to poètic, sempre al servei de la versemblança».

Barbal rebrà 20.000 euros i el guardó del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, obra d'Ernest Altés. El còdol, enguany, «no serà un còdol», ha explicat Maria Barbal, «serà una pedra de tartera o una petita pedra plana de pissarra, el domini mineral més freqüent al Pallars, el meu petit país». L'acte de lliurament del 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes tindrà lloc el proper dilluns 7 de juny del 2021 en una localització triada conjuntament amb la premiada, que de moment encara no s'ha decidit.