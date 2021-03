Reflexió social i política en la nova programació de La Planeta

ESCENES dels ESPECTACLES PROGRAMATS. 1 Un tal Shakespeare de Cascai Teatre. 2 Hermana, ya no de Katja Diao. 3 La segona Eva de Marta Aran.

La sala La Planeta acollirà la representació d'una quinzena d'espectacles, gairebé quaranta funcions, entre demà i el 27 de juny. Les reflexions de caràcter social i polític protagonitzaran el gruix de la programació, que posarà sobre la taula temàtiques com la crisi d'identitat, el canvi climàtic, la violència de gènere, la crisi de la democràcia o el rol del turisme.

En aquest sentit, el director de la sala, Pere Puig, ha assenyalat que «l'objectiu és aprofundir i destil·lar temàtiques d'actualitat a través del teatre». D'altra banda, entre la programació prevista pel segon trimestre de l'any, també s'hi podran veure propostes de qualitat que aposten per gèneres d'humor i entreteniment.

La programació prevista combina la presentació de nous creadors amb produccions de teatre, circ, teatre documental i teatre familiar a càrrec de companyies reconegudes i amb una important participació de creadors de l'àmbit gironí, com Madame Gaüc, Hui Basa, Cascai Teatre, la Ruta 40, PocaCosa Teatre, El Eje, Mariona Ginès i Ovidi Llorente.

El tret de sortida serà, el 9 i 10 d'abril, amb dos treballs en petit format creats per l'actor Òscar Intente i el director Carles Grau: Aula Brecht i Sobre la tirania.

D'altra banda, també destaca el Cicle Primerences, que començarà el 15 d'abril amb la presentació del primer treball de creació de la jove artista escènica Katja Diao, Hermana, ya no, un monòleg d'autoficció en el qual l'actriu, d'origen senegalès, reflexiona sobre la identitat a partir de la seva experiència vital. En el terreny del teatre documental es podrà veure LIFE (de com els arbres ens van salvar la vida), una coproducció del festival Grec i la companyia Hui Basa, dirigida per Lali Álvarez. L'obra presenta una reflexió sobre el canvi climàtic a partir d'un viatge des del Bosc d'Embobut de Kènia fins a Hondures per a descobrir històries de persones, sobretot indígenes, que lluiten per la supervivència de la riquesa natural del planeta.

A finals d'abril la sala ha reprogramat Fil de la Companyia Madame Gaüc, una creació de circ contemporani que explora les relacions humanes a partir del llenguatge físic; així com la proposta de teatre familiar Una dent sota el coixí de Poca Cosa Teatre.

D'altra banda, torna a l'escenari de La Planeta, del 30 d'abril al 2 de maig, la comèdia Un tal Shakespeare de Cascai Teatre després de l'èxit al festival Temporada Alta. Al maig també s'estrenarà la creació teatral d'Ane da Silva, Deseo de ser punk, la història d'una adolescent que es rebel·la contra un entorn dominat pel capitalisme. També es podrà veure Reisefhürer de la Companyia La Ruta 40, Premi de la Crítica 2019 com a millor espectacle de petit format, que presentarà una reflexió al voltant del fenomen i el rol del turisme en el món contemporani.

La segona Eva de Marta Aran tancarà la programació a finals de maig. Es tracta d'una peça dramàtica en clau femenina que denuncia la violència psicològica.