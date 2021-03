La Schubertíada programa una trentena de concerts entre març i agost a l'Alt Empordà, Barcelona i Àlaba

La Schubertíada ha presentat aquest dijous la 29a edició del certamen, que acollirà una trentena de concerts entre març i agost a diferents seus de Barcelona, diversos municipis de l'Alt Empordà i Àlaba. En total, fins a 25 músics estrangers i 33 d'espanyols passaran pel festival dedicat a divulgar l'obra del compositor Franz Schubert. "És un festival ambiciós per les circumstàncies que hi ha actualment", ha dit el seu director, Víctor Medem. Com a novetat s'amplia el nombre de concerts a Àlaba, s'incorpora una nova seu a Vilajuïga i es manté Vilabertan com a l'"epicentre". L'edició es completa amb la reprogramació d'espectacles que es van haver de suspendre l'any passat per la pandèmia, com el del quartet de saxofons Kebyart Ensemble.

L'Auditori de Barcelona donarà el tret de sortida del festival. Serà el pròxim dijous amb el duo entre Andrè Schuen i Daniel Heidi, que interpretaran 'La bella molinera'. A banda d'aquest, a Barcelona hi haurà tres concerts més que es faran entre maig i juny al Palau de la Música. El director ha explicat que aquests concerts són la continuació d'un cicle que van fer fa uns anys dedicat a Schubert i ha avançat que aquest any estarà dedicat a Schumann. Aquest cicle de concerts es farà durant els pròxims tres anys. En aquesta línia, Medem ha celebrat que es puguin fer concerts "fora de l'estiu", ja que això permet estendre l'abast del festival.

L'organització del festival ha apostat per ampliar el nombre de concerts oferts a la província basca d'Àlaba. Després de l'èxit que han tingut els espectacles durant els darrers quatre anys, en aquesta edició n'hi haurà sis en comptes de quatre. Quatre es faran el dissabte i dos en divendres, a mitjans de juliol a diferents esglésies romàniques Valdegovia. Hi destaca la interpretació de les Variacions de Goldberg i el Quartet Gerhard, qui tancarà la Schubertíada a Veldegovía.



Concerts d'estiu

El concert inaugural de l'estiu serà a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries el 12 d'agost, una setmana abans de l'habitual, amb un dels "pals de paller" de la programació, Matthias Goerne. Juntament amb Juan de la Rubia i María Dueñas, interpretarà obres de Bach i Brahms. Medem ha avançat que aquest concert estrenarà un programa que després es preveu que vagi per altres escenaris.

El director del festival ha celebrat la possibilitat d'un nou espai per a fer concerts a Vilajuïga. Serà a l''Espai misteri' un "auditori modern" construït dins d'un antic pou i que pertany a Aigües Minerals de Vilajuïga. A Vilajuïga hi haurà alguns dels concerts que l'any passat es van cancel·lar per la pandèmia.

Malgrat tot, els "artistes més selectes" seran els que tocaran a Vilabertran. L'estrena serà el 13 d'agost amb Andrè Schuen i Daniel Heide. Per aquesta localitat també hi passaran músics com Katharina Konradi, Daniel Heide, Christoph Prégardien, Julius Drake o Julia Kleiter, entre altres. Com és habitual, el punt final el posarà el Quartet Casals, aquest cop amb obres de Mozart, Salim i Xostakóvitx.



Altres col·laboracions

Medem ha explicat que aquesta edició de la Schubertíada comptarà amb dues col·laboracions de caràcter "més puntual". La primera serà amb el Festival de Cadaqués, ja que es farà un concert en el marc d'aquest festival amb dos artistes locals, Arnau Tomàs i Mercè Hervada, que interpretaran obres de Bach i Vivaldi. La segona col·laboració serà amb el Festival Bal y Gay de Lugo, amb qui es coproduiran espectacles.



Premi Franz Schubert

La Fundació Franz Schubert impulsa a partir d'aquest any el Premi Franz Schubert, un guardó que s'atorgarà a alguna personalitat que hagi influït en la difusió de l'obra del compositor austríac. En aquest sentit, Medem ha deixat clar que és una convocatòria a la que s'hi poden apuntar músics, cantants, acadèmics o promotors de concerts. El premi es lliurarà al maig i també distingirà a un talent jove, que actuarà a la Schubertíada. El jurat estarà format per membres internacionals i Medem ha avançat que en la primera convocatòria hi seran Jonathan Brown, membre del Quartet Casals; Antonio Moral, director del Festival Internacional de Música i Dansa de Granada; Elisabeth Reischi, directora artística del Concert House de Viena i Johannes Bultmann de l'Orquestra Simfònica SWR de Viena.



Adaptació a la pandèmia

Amb tot, el director del festival ha explicat que el festival s'ha d'adaptar a les mesures vigents per la pandèmia i per això tan sols posaran a la venda un 50% de les entrades. En cas que l'aforament pugui ser superior, s'ampliarà. Medem ha recordat que l'any passat, malgrat les complicacions que van tenir per tirar-ho endavant, les entrades es van esgotar. A més, ha assegurat que compten amb un 29% de públic que ve expressament de fora per veure els concerts.

Medem ha destacat que l'acord amb Catalunya Ràdio per difondre els concerts a altres ràdios de la Unió Europea els ha permès arribar al públic internacional. Així, ha explicat que la Schubertíada és "el productor català que més demanda té de les ràdios estrangeres", amb més de 120 concerts emesos. "Ens dóna una audiència potencial enorme, perquè són cadenes estatals com la BBC", ha destacat el director.