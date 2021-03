T'agradaria que tornés «Bola de Drac»?

Cristiano Casà i Jesús Pardo són fundadors de la pàgina de Facebook Boladedrac.cat i han obert una petició a Change.org per aconseguir que Televisió de Catalunya recuperi la sèrie i compri la seva última seqüela, 'Dragon Ball Super', perquè la reemissió inclogui la saga japonesa al complet. Ja compten amb més de 13.000 firmes i una mica més de 34.000 persones recolzen la tornada de la sèrie. «Periòdicament, coincidint amb l'aniversari de l'estrena a TV3, el 15 febrer, fem una petició popular demanant que tornin a emetre totes les parts de 'Bola de drac'», explica Jesús Pardo.

Els promotors de la iniciativa recorden que la nova temporada és tot un èxit a molts països, com Itàlia, França i Espanya (Boing), i que és hora que TVC la compri: «Ha arribat el moment que 'Bola de Drac' es torni a emetre a les 20.55h al Canal Super3 en la totalitat de les parts; 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z', 'Dragon Ball GT' i 'Dragon Ball Z Kai', a més d'incloure el doblatge al català dels 'openings' i 'endings' de 'Dragon Ball Super' i la pel·lícula», reclamen. La campanya inclou un videoreportatge en què participen desenes de fans. «La sèrie trenca barreres generacionals. S'ha convertit en un fenomen cultural que mostra valors com la superació, no rendir-se mai i l'amistat. Al vídeo es veuen emocions quan parlen els fans. Veure la cara de la persona val més que un missatget. Estem contents perquè la gent està implicada en la tornada de 'Bola de drac' en català», explica Jesús Pardo.

Abans de convertir-se en una sèrie d'èxit mundial, 'Dragon Ball' va ser un manga que es publicava a la revista 'Shonen Jump', entre 1984 i 1995. El seu èxit al Japó va ser de tal magnitud durant la dècada dels 80 que l'estudi d'animació japonès Toei Animation va decidir produir una sèrie d'anime que es va estrenar el febrer de 1986.

Els episodis van ser doblats al català i castellà per a la seva venda a la Forta, que agrupava les televisions autonòmiques públiques, entre les quals TV3, que va emetre el primer capítol el 15 de febrer de 1990. Arran del seu èxit d'audiència va contractar al mercat francès nous episodis, que es van reposar una vegada i una altra al canal infantil Super3.

Mobilitzats

Les mobilitzacions dels seguidors van començar el 2001, quan per primera vegada la televisió catalana va deixar d'emetre la sèrie. «Ens vam moure en molts mitjans, fòrums, a través de mails demanant a TV-3 que torni a emetre la sèrie, fins i tot vam contactar amb la distribuïdora del Japó. També ho vam demanar mitjançant pancartes al Saló del Manga. Al final, després d'anys, la sèrie va tornar el 2011». Però es va deixar d'emetre altre cop l'agost del 2019. «Fa gairebé dos anys que a TV3 se li van esgotar els drets de la sèrie. Els fans vam dir que havíem de tornar a fer alguna cosa, demostrar que la volem», apunta Pardo.