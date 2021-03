Impulsen quatre beques per promoure artistes i creadors al Pla de l'Estany

La conselleria de cultura del Consell Comarcal del Pla de l'Estany va presentar ahir les noves beques Som Onze, nom que fa referència als municipis de la comarca, i que té per objectiu donar suport al conjunt de creadors del Pla de l'Estany. Aquesta iniciativa compte amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina, una entitat privada molt activa en accions culturals i socials a la comarca. En poques setmanes s'obrirà la convocatòria dels projectes amb una dotació total de 15.000 euros i que estaran englobats en quatre beques diferenciades per categories, teatre dansa i circ, arts plàstiques i audiovisuals, creació i difusió musical i la darrera és per publicacions que difonguin la comarca. Els projectes que es presentin s'han de produir a la comarca i la proposta preveu la difusió dels treballs finals arreu dels municipis del Pla de l'Estany. Per cada una d'aquestes disciplines es buscarà un jurat expert que n'escollirà quatre i també decidirà la dotació econòmica per cada projecte en funció de la seva necessitat producció. Som Onze neix amb la voluntat de convocar aquestes beques anualment i confien a poder-les fer créixer econòmicament sumant complicitats amb nous col·laboradors tant del món privat com d'altres administracions.

El director de la Fundació Lluís Coromina, Ricard Planas, va destacar la importància d'anar de bracet entre les iniciatives privades i les publiques. Planas va afirmar que «la comarca del Pla de l'Estany és plena de referents artístics de totes les disciplines i des de la fundació estem bolcats per ajudar a visibilitzar aquest potencial tant cultural com social. Per la seva banda el president del Consell Comarcal del Pla de l'estany, Francesc Castañer, va indicar que «aquest és un primer pas per dinamitzar i dotar de propostes per la conselleria de cultura i que aquest projecte arriba en un moment molt adient per ajudar al sector de la cultura molt afectat per la situació viscuda durant pandèmia. La consellera de cultura i veïna de Crespià, Anna Garcia, que s'ha dedicat professionalment a la producció teatral, va destacar que «el Pla de l'Estany es caracteritza pel seu dinamisme cultural i per això el Consell ha vist la necessitat de donar suport als creadors i creadores de la comarca per tirar endavant els seus projectes, ja que una societat culta és una societat més lliure, més critica i millor».