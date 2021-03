Les «Pinzellades» de Josep Puig arriben demà al Museu del Suro

El Museu del Suro de Palafrugell inaugurarà aquest dissabte a les 7 de la tarda Pinzellades, una mostra de l'obra pictòrica de l'artista palafrugellenc Josep Puig, produïda per la seva família i amics juntament amb l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro.

Segons informa l'equipament palafrugellenc, es tracta d'una exposició amb «una selecció acurada de les seves obres més íntimes, despullant la col·lecció particular de la Casa Museu de l'artista». «La selecció ens convida a seguir un ampli recorregut per la seva trajectòria pictòrica més inèdita» afegeix el Museu en un comunicat. L'exposició, que es podrà visitar fins al pròxim 2 de maig, inclou una cinquantena d'obres, seleccionades de la seva darrera col·lecció de pintures a l'oli així com també caricatures, pintura sobre rajol i una tria de fotografies i esbossos dels seus cartells.

Nascut a Palafrugell el juny del 1931, Josep Puig va manifestar des de petit la seva vessant creativa mostrant en les seves obres la crítica i l'activisme. L'artista, que també va cultivar els camps del teatre i el cinema al llarg de la seva vida, va morir l'octubre de 2019 al seu municipi natal als 88 anys.

L'exposició, que comptarà amb la reproducció de diversos audiovisuals a la mateixa sala de manera continuada, també oferirà visites comentades per al públic general els dies 4 i 18 d'abril i 2 de maig a les 12 del migdia.