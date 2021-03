Un projecte europeu busca joves ballarins a Salt per espectacles de dansa urbana al carrer

Des d'aquest divendres l'escola ERAM de Salt s'ha convertit en la sala d'audicions per a un projecte europeu en què es busquen vuit ballarins d'entre 18 i 25 anys per a espectacles de dansa urbana. Es tracta del projecte People Power Partnership, en què hi participa el festival gironí Temporada Alta i hi haurà un centenar de ballarins de 13 països diferents. L'objectiu és fer espectacles de gran format que es podran veure al carrer.

De cara a la tardor el Temporada Alta acollirà el primer d'ells, amb només setze ballarins. L'audició gironina es tancarà aquest dissabte i el diumenge es donaran a conèixer els guanyadors. En la preselecció gironina hi ha participat més de 60 persones.