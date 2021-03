Lágrimas de Sangre tanquen el segon cap de setmana del Black Music Festival

El Black Music Festival «Edició Especial» ha inaugurat el segon cap de setmana de concerts, amb les actuacions, ahir i avui a la Sala La Mirona de Salt, de La Sra. Tomasa i Lágrimas de Sangre.

El festival de música d'influència negra de Catalunya ha plantejat enguany una edició modulada sota la marca Black Music Festival «Edició Especial», que englobarà una programació de concerts i activitats sostinguda fins a finals d'any. D'aquesta manera, el festival vol garantir una programació «el més semblant possible» a la que s'ha plantejat en edicions anteriors, i alhora garantir el compliment de totes les mesures de seguretat. En aquesta línia, la direcció del festival ha puntualitzat que es tracta d'una «situació excepcional» i que en futures edicions «el Black Music Festival tornarà a les seves dates i programacions habituals».

També a La Mirona, la Black Music Big Band i el Black Music Festival retran homenatge, el proper 21 de març, a la desapareguda Sandra Romero, una de les primeres cantants i una veu emblemàtica de la formació gironina, que va ser víctima d'un accident de trànsit el passat 23 d'octubre.

L'acte comptarà amb la participació de la Black Music Big Band, la BMBB Junior, l'estrena del Black Music Choir, així com els músics que han format part de la big band durant aquests cinc anys o col·laboradors amb qui havia compartit escenari, com Victor Branch, la Dinamo, Mireia Vilalta o Joan Rubau. Repassaran temes com Reach Out, Let's get it on, I feel for you, Feeling good, Why Do You Lie o Bridge Over Troubled Water, entre d'altres.