El Museu d'Història de Girona presenta una exposició en clau de gènere

El Museu d'Història de Girona obre avui l'exposició Plurals en femení. Sororitats, organitzada en el marc de la programació per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que té lloc anualment el 8 de març.

La mostra recull obres procedents de les reserves de l'equipament gironí, realitzades entre els anys 1915 i 2005, que recorren diversos moviments artístics del segle XX, i ara són rellegides en clau de gènere. El vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, va assegurar ahir a la tarda, en el transcurs de l'acte d'inauguració de l'exposició, que «es referma la voluntat de l'Ajuntament de posar en valor el patrimoni cultural i artístic de Girona a través de la relectura de les col·leccions pròpies, construint relats inclusius i innovadors en els quals la perspectiva de gènere juga un paper important».

La mostra, que es podrà veure fins al pròxim 9 de maig en els espais permanents del Museu, acull obres de les artistes gironines Roser Oliveras, Montserrat Fargas, Mercè Jané, Maria Àngels Feliu, Lídia Masllorens i Begoña Egurbide, i dels artistes Fidel Aguilar, Paco Torres Monsó, Díez Ramos, Felip Vilà, Rafael Bartolozzi, Rafael Barradas, Eugenio Granell, Manel Molí, Domènec Fita i Enric Marquès.

A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Girona ha assenyalat que amb aquesta exposició, el Museu d'Història de Girona proposa una lectura feminista d'algunes obres de la seva col·lecció, amb el doble objectiu de posar en valor el fons propi i de «construir discursos innovadors i inclusius que permetin una revisió dels àmbits estables i dels discursos que s'hi contenen, així com de les col·leccions».

També ha assenyalat que en l'actual context social i polític, en el qual la discriminació per motius de gènere continua present, la sociologia feminista reivindica la sororitat, construïda a partir de l'amistat entre dones diferents però amb interessos comuns, com a eina d'acció col·lectiva per contribuir a eliminar totes les formes d'opressió, violència i misogínia, i aconseguir un canvi social basat en la llibertat i la igualtat.

Aquesta exposició, tal i com ha assegurat el consistori gironí en el mateix comunicat, «vol retre homenatge a aquesta germanor entre dones, a la mirada compartida i a les experiències comunes que permetran construir un món diferent, més just i millor».

La paraula sororitat va ser escollida el 2018 com a neologisme de l'any a Catalunya, en una votació popular organitzada per la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).