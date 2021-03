El «Pati de veïns» d'Àngela Vinent s'emporta el Recvll de narrativa

La novel·la 'Pati de veïns' de la barcelonina Àngela Vinent ha guanyat el premi Recvll de narrativa en una edició marcada per les restriccions sanitàries. Aquest any l'acte d'entrega dels guardons s'ha fet en privat al Santuari del Vilar de Blanes, enlloc del teatre on es feia habitualment. Aquesta, però, no ha estat l'única vegada que els premis s'han traslladat en aquest indret. L'any 1966 la censura franquista va prohibir-ne la celebració i els responsables d'aleshores ho van fer en clandestinitat. Des del jurat han destacat la qualitat de les obres i també que l'única novel·la que parlava de la pandèmia ha estat la guanyadora. 'Pati de veïns' relata la vida que Vinent ha vist des del seu balcó de l'Eixample de Barcelona el darrer any.

La 57a edició dels premis literaris Recvll de Blanes ha estat marcada per les restriccions. Per només un sol dia – ja que les mesures de flexibilitat del Govern entren en vigor aquest dilluns – l'organització no ha pogut dur a terme un acte públic com el que es feia habitualment al Teatre de Blanes. Així doncs, aquests han estat els primers premis que s'han celebrat de manera privada en democràcia, els segons en tota la seva història. I és que el 1966, la dictadura franquista va prohibir-los i els organitzadors d'aleshores van decidir tirar-ho endavant, en clandestinitat.

Aleshores es va escollir el Santuari del Vilar de Blanes, un espai religiós i allunyat de la capital de la Selva Marítima. Els actuals responsables dels premis també han volgut commemorar "la valentia" dels qui se n'ocupaven aleshores i han fet un acte al mateix lloc, 55 anys després.

"Sabíem que no ho podíem fer al teatre i es va decidir gravar-ho al Santuari del Vilar i rememorar així els premis del 66. Un any es va haver de fer aquí perquè ens ho van prohibir políticament, i ara per una qüestió sanitària", remarca el president dels Premis Recvll, Salvador Roca.

Poca referència a la pandèmia

Malgrat les expectatives del jurat, la pandèmia no ha tingut una especial presència en les obres que han concursat. De fet, només una tenia com a fil conductor la crisi sanitària i ha estat la que s'ha emportat el premi Joaquim Ruyra de narrativa. 'Pati de veïns', de la periodista i restauradora barcelonina Àngels Vinent ha estat la guanyadora del guardó, dotat amb 2.500 euros.

A la novel·la, Vinent la seva percepció de la vida durant l'any de pandèmia des de la seva petita terrassa que té en el seu pis de l'Eixample de Barcelona. "Veia com es transformava la vida i, de retruc, aquest pati de veïns va canviar completament en un any", assenyala.

El premi Josep Ametller de Teatre, dotat amb 2.000 euros se l'ha emportat el guionista Ignasi Garcia per 'L'aprenenta', el Benet Ribas de poesia ha estat per Jordi Julià amb 'L'estranya terra', el Rafel Cornellà de retrat literari per Ferran Garcia amb la seva obra 'Opera Creus' i, finalment, el Salvador Reynaldos de periodisme ha caigut a mans d'Àlvar Caixal, per la història que explica sobre Francesc Vardalet, un blanenc mort al camp d'extermini de Mauthausen.

Quantitat i qualitat

Des del jurat han destacat la gran quantitat d'obres que han entrat a concurs i també la qualitat que tenen. La presidenta del jurat, Maria Mercè Roca, assenyala que durant la pandèmia s'ha consumit més literatura i remarca que la bona qualitat de les obres fa que hagin de "filar molt prim" per decidir el guanyador.

L'acte d'entrega de premis es va gravar aquest divendres al Santuari del Vilar i s'ha difós aquest diumenge, dia en què s'hauria d'haver celebrat si no hi haguessin les restriccions sanitàries.