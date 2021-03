Les sales de concerts de Catalunya han perdut 80 milions el darrer any

Les sales de concerts de Catalunya xifren en 80 milions d'euros les pèrdues econòmiques després d'un any «de zero activitat» que ha provocat el tancament permanent que va dictar el Govern central amb l'estat d'alarma que es va instaurar el 16 de març del 2020 per la pandèmia de coronavirus.

Quan es compleix un any del tancament, el president de l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (Asacc) i codirector de la sala Razzmatazz, Lluís Torrents, assegura que les ajudes del Govern «són totalment insuficients i hi ha certa discriminació en la seva distribució», segons la grandària de les sales. Argumenta que, per a les sales més petites, les ajudes públiques contribueixen a sufragar les despeses del tancament, però per a les que tenen més aforament «no els cobreix ni una quarta part».

Des que va començar la pandèmia s'han deixat de fer uns 8.000 concerts, cosa que ha afectat cinc milions d'espectadors i uns 1.700 treballadors de les sales; uns espais que no esperen obtenir beneficis fins al 2023.

L'executiu català ha relaxat certes restriccions i, ara, alguns d'aquests negocis poden obrir, amb llicència de bar i amb limitació d'aforament, cosa que Torrents no considera una solució perquè obrir en aquestes condicions «suposa accelerar el nivell d'endeutament». «Ara és inviable econòmicament organitzar concerts, i no ens podem permetre reobrir per tenir més despeses de les que ja tenim», es queixa.

Així, critica la prohibició de vendre consumicions sense llicència de bar, els horaris limitats d'obertura i tancament dels locals i el confinament municipal, perquè «són mesures que epidemiològicament tenen sentit, però pels qui consideren que la cultura és essencial són absurdes».

Davant aquesta situació, urgeix a implementar l'ús del certificat de vacunació i de tests ràpids d'antígens a les portes dels concerts, malgrat que veu «reticència de la Conselleria de Salut per dedicar esforços humans i econòmics per recuperar l'activitat total». A més, reclama ajudes de la Conselleria d'Empresa, perquè les de la Conselleria de Cultura diu que no han arribat a cobrir «ni el 10% de les despeses».

Preguntat per la possibilitat d'adaptar les sales perquè compleixin les mesures sanitàries per poder celebrar concerts -públic assegut a cadires, amb distància, mascareta i sense consumir-, lamenta l'ús del concepte «reinvenció» i al·lega que la música, la cultura i el ball són indissociables: «La nostra activitat és la que és i no hi podem renunciar».