Beyoncé i Taylor Swift triomfen a la 63a edició dels Grammy

Beyoncé i Taylor Swift han triomfat a la 63a edició dels premis Grammy, que s'han celebrat aquest diumenge. Beyoncé ha rebut els Grammy a la millor actuació de R&B per 'Black parade'; a la millor cançó de rap i a la millor actuació de rap per 'Savage' i al millor videoclip per 'Brown skin girl'. Beyoncé s'ha convertit així amb l'artista amb més Grammy: 28.

Taylor Swift ha guanyat el Grammy a l'àlbum de l'any per 'Folklore' i Billie Eilish, a la millor gravació per 'Everything I wanted' i a millor cançó escrita per mitjà visual amb 'No time to die', juntament a Finneas Baird O'Connell.

La millor cançó ha estat 'I Can't Breathe', de H.E.R; l'artista revelació, Megan Thee Stallion; la millor cançó pop solista per Harry Styles, per 'Watermelon Sugar'; la millor cançó pop duo/banda, per Lady Gaga i Ariana Grande, per 'Rain On Me'; millor disc de pop per a 'Future nostalgia' de Dua Lipa, i el millor àlbum de rock per 'The New Abnormal', de The Strokers. Fiona Apple ha guanyat els Grammy a millor àlbum de rock alternatiu per 'Fetch the bolt cutters' i millor interpretació de rock per 'Shameika'.

El millor disc de R&B progressiu ha estat per 'It Is What It Is', de Thundercat; el millor àlbum de rap per 'Disease', de Nas; el millor àlbum de jazz vocal per 'Secrets Are The Best Stories', de Kurt Elling amb Danilo Pérez, i el millor àlbum de country, 'Wildcard', de Miranda Lambert.

Bad Bunny ha rebut el guardó pel millor disc de pop llatí per 'YHLQMDLG'; Fito Páez, el Grammy al millor disc de rock llatí amb 'La conquista del espacio' i Natalia Lafourcade el de millor àlbum de música mexicana amb 'Un canto por México, Vol. 1'.