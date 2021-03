El «Pati de veïns» d'Àngela Vinent s'emporta el 57è Recvll de narrativa

La novel·la Pati de veïns de la periodista i escriptora Àngela Vinent, on relata la vida que ha vist des del seu balcó de l'Eixample de Barcelona en el darrer any, ha guanyat el 57è premi Recvll de narrativa. Com no podia ser d'una altra manera, aquesta edició dels premis ha estat significativament marcada per les restriccions sanitàries i és per aquesta raó que l'acte d'entrega dels guardons es va fer al santuari del Vilar de Blanes, en lloc del Teatre de Blanes, on se sol fer habitualment.

De fet, l'entrega es va gravar divendres passat al santuari del Vilar i es va difondre telemàticament ahir, dia en què s'hauria d'haver celebrat el lliurament si no hi haguessin les restriccions sanitàries, que precisament acaben avui. Les mesures van provocar també que la cerimònia celebrada al santuari del Vilar hagués de canviar considerablement el seu format respecte a la presencial i va fer-se en privat i «en petit comitè». Només van assistir-hi els guanyadors i guanyadores de l'edició, així com els membres del jurat i els col·laboradors de la revista.

Els premiats i premiades

Malgrat les expectatives del jurat, presidit per segon any consecutiu per l'escriptora gironina Maria Mercè Roca, la pandèmia no ha tingut una especial presència en les obres que han concursat.

En efecte, només una tenia com a fil conductor la crisi sanitària i ha estat la que s'ha emportat el premi Joaquim Ruyra de Narrativa. Pati de veïns, d'Àngels Vinent, ha estat la guanyadora del guardó, dotat amb 2.500 euros. Respecte a la temàtica de la novel·la, l'autora detalla que «veia com es transformava la vida i, de retruc, aquest pati de veïns va canviar completament en un any».

El premi Josep Ametller de Teatre, dotat amb 2.000 euros, se l'ha emportat l'autor teatral i guionista Ignasi Garcia per L'aprenenta; el Benet Ribas de Poesia, dotat amb 1.500 euros, ha estat per al poeta, assagista i doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UAB Jordi Julià amb L'estranya terra. L'obra guanyadora integra una trentena de poemes on parla de les transformacions del món i com ha condicionat que s'hagin alterat els valors actuals dominants.

El Rafel Cornellà-Joaquim Abril de Retrat Literari, dotat amb 800 euros, ha anat per a Ferran Garcia amb la seva obra Opera Creus i, finalment, el Salvador Reynaldos de Periodisme, dotat també amb 800 euros, ha caigut en mans d'Àlvar Caixal, per la història que explica sobre Francesc Vardalet, un blanenc mort als 27 anys en el camp d'extermini de Mauthausen.

Des del jurat han destacat la gran quantitat d'obres que han entrat al concurs i també la qualitat que tenen. Així, Maria Mercè Roca assenyala que durant la pandèmia s'ha consumit més literatura i remarca que la bona qualitat de les obres fa que hagin de «filar molt prim» per decidir el guanyador.