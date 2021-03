La dona més premiada: Beyoncé ja té 28 guardons i iguala Quincy Jones

Amb quatre estatuetes de les nou a les quals optava en aquesta 63a edició (incloent vídeo per Brown Skin Girl, actuació de R&B per Black Parade i dues per la seva col·laboració amb Megan Thee Stallion a Savage), Beyoncé ja té 28 gramòfons en el seu poder. Supera així el rècord femení (que tenia Alison Krauss), iguala Quincy Jones (que també en té 28) i està a només tres del rècord absolut (31) de George Solti.