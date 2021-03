L'Any Teresa Juvé posa en valor el llegat de l'escriptora en l'any del seu centenari

El Departament de Cultura celebrarà, al llarg d'aquest any 2021, el centenari del naixement de la pedagoga i escriptora Teresa Juvé amb l'objectiu de donar visibilitat a la seva trajectòria vital i alhora divulgar la seva obra.

L'Any Teresa Juvé comptarà amb la complicitat i la implicació d'una autora que, amb cent anys recent complerts, acaba de publicar la seva darrera novel·la, El degollador de Vallvidrera. La commemoració va arrencar, de fet, el 7 de febrer amb motiu de l'aniversari de l'escriptora, amb una celebració a Palafrugell acompanyada per la consellera de Culura, Àngels Ponsa. En la presentació de l'Any Teresa Juvé, Ponsa ha celebrat que la commemoració es pugui dur a terme amb la presència de l'autora, alhora que ha remarcat, a més, que l'escriptora segueix «activa» literàriament, i ha posat l'accent «en la lluita de Juvé pels drets i les llibertats, per la cultura i per les dones».

El programa d'activitats està en fase de construcció, segons ha exposat el comissari de l'Any Teresa Juvé, Toni Terrades, tot i que ja s'han definit els eixos i les activitats que s'inclouran. En aquest sentit, l'Any Teresa Juvé desplegarà dues rutes literàries per la Barcelona de finals del segle XVI, l'escenari de les novel·les La trampa i L'arbre trencat, i estrenarà una exposició itinerant de petit format que girarà per biblioteques del país a partir de l'abril. La mostra recorrerà la trajectòria vital i literària de l'autora, des del seu Madrid natal, passant per l'exili, l'amor a la pedagogia i el compromís polític, l'obra literària, «l'humanisme i el llegat vital», en expressió de Terrades. D'altra banda, la commemoració inclourà la producció d'un espectacle, Flaire de Lilàs, amb Maria Jesús Lleonard acompanyada per un pianista, i la llibreria Ona de Barcelona també oferirà una petita mostra dedicada a Teresa Juvé.

Per la seva banda, el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà, ha parlat de l'escriptora com una «figura cabdal, singular, una veu realment molt única en el marc de les lletres catalanes». «Tot aquesta densitat de vida es tradueix en la seva obra literària», ha afegit, referint-se en concret a la saga de llibres protagonitzats pel portaveu reial Plagumà, i els seus personatges «amarats de tots els valors que han caracteritzat la seva vida: el compromís amb la dignitat humana i amb la justícia».

D'altra banda, el comissari de l'Any Teresa Juvé ha subratllat que l'escriptora està sent part activa de l'organització de la commemoració. «Comptem amb la col·laboració total i absoluta de Teresa Juvé», ha manifestat, relatant també la «implicació» de l'autora en la revisió de textos i materials que estan preparant per celebrar l'efemèride.