L'Auditori de Girona celebrarà els 15 anys amb un espectacle amb drones i música de Marco Mezquida

L'Auditori de Girona celebra el seu 15è aniversari amb un espectacle innovador que unirà figures creades amb drones des del cel i la música en directe de Marco Mezquida amb la participació del cor Geriona. Serà el dissabte 12 de juny a dos quarts de deu del vespre i el públic podrà seguir l'espectacle des del Camp de Mart de la Devesa. De tota manera, des de l'Auditori garanteixen que l'espectacle es podrà veure des de diversos punts de la ciutat per tots aquells que no hagin pogut comprar una entrada, ja que els drones volaran a 50 metres del terra. Aprofitant l'aniversari, l'equipament vol reforçar la programació de música clàssica i està pensant en com atraure nos públics a partir de nous formats musicals.