Els LiberPress se celebraran el 23 de març a l'Auditori de Girona, en una edició dedicada a la lluita contra la covid-19

La 22ena edició dels premis LibrePress, que organitza anualment la Diputació de Girona i l'Associació LiberPress, se celebrarà finalment el 23 de març a l'Auditori de Girona. L'acte, que es va haver d'ajornar el mes de desembre per la situació de la pandèmia, es farà dimarts a dos quarts de vuit del vespre en una edició "especial" dedicada a la lluita contra la covid-19. I és que els premis, vinculats a la solidaritat, s'han reorientat i, en la seva vessant més social, homenatjaran les diferents col·lectius i professionals implicats en la lluita contra el coronavirus així com a totes les víctimes que l'han patit en primera persona i les seves famílies.

La cerimònia es podrà seguir per streaming a través del portal de la Diputació i al seu portal web canal de Youtube i només les persones que hi hagin de participar directament hi seran presents.

Des de principis del 2020, la societat viu immersa en una crisi sanitària que progressivament ha afectat altres àmbits. Per aquest motiu, els premis LiberPress volen donar un enfocament positiu a aquesta situació i premiar totes les persones que han participat en la lluita per afrontar la situació des dels seus respectius àmbits professionals.

Per fer-ho possible, representants dels diversos col·lectius que han tingut un paper clau en la gestió de la pandèmia participaran en un acte de reconeixement en el qual, conjuntament, acabaran de construir una escultura que l'artista Mercè Riba ha creat especialment per a l'ocasió. De manera simbòlica, l'escultura serà completada per persones que han patit la malaltia, en representació del col·lectiu de víctimes.

Entre aquests col·lectius professionals, s'homenatjarà: fabricants de mascaretes solidàries, personal dels serveis de neteja i d'escombraries, el cos d'advocats, personal de geriàtrics, sanitaris, docents, forces de seguretat i bombers, entitats socials i altres serveis essencials.

L'acte també inclourà l'actuació del duo integrat per Eszter Schütz (violí) i Anna Cassú (piano), professores del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

El cartell d'aquesta edició l'ha creat l'il·lustrador Marc Vicens. La imatge representa les dues vessants d'aquesta pandèmia i de totes les situacions d'emergència: les persones que ajuden i les que reben l'ajuda.