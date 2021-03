Mmm'agrada reprèn l'activitat amb totes les entrades venudes

La tercera edició del cicle de concerts Mmm'agrada Girona ha reprès la programació amb l'anunci de l'actuació del grup gironí Ojos Pardos. La banda de pop-rock, nascuda el 2019, pujarà a l'escenari del Centre Cívic Ter el proper 21 de març, després d'haver penjat el cartell de «sold out» amb la cinquantena d'entrades exhaurides el mateix dia.

La iniciativa, promoguda per l'associació Mmm'agrada, va néixer per a crear un espai professional per músics del territori gironí. Alhora, es tracta d'un projecte de dinamització cultural i d'inclusió de la diversitat funcional del territori, que treballa per a posar en valor el talent artístic i garantir l'accés universal i efectiu als seus esdeveniments a persones amb diversitat funcional.

També s'ofereix com a plataforma per a professionals de les arts escèniques i plàstiques, i per a entitats del territori que vulguin explicar la seva tasca social.