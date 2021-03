Swift i Beyoncé fan història als Grammy

Els Grammy van tornar a ser, un any més, salomònics i, sense arriscar massa, han decidit treure's de sobre algunes de les ombres que sobrevolen els premis. Folklore, de Taylor Swift, ha estat triat disc de l'any, un premi que converteix la de Pennsilvània en la primera dona que conquista tres vegades aquest guardó, després dels que va obtenir per Fearless i 1989. Una fita que fins ara només havien aconseguit Frank Sinatra, Stevie Wonder i Paul Simon. Qui haurà d'esperar per aconseguir-la és Beyoncé, l'altra gran triomfadora de la nit, amb quatre guardons.

L'Acadèmia va marcar altres fites en aquesta ocasió i és que mai abans fins a aquest diumenge quatre dones havien guanyat en un mateix any les quatre principals categories.

Estenent l'amor mostrat l'any passat cap a Billie Eilish li van donar, no sense causar sorpresa, el premi a millor enregistrament per Everything I wanted (a més de la de millor cançó per a mitjans visuals per No time to die). En una altra de les sorpreses majúscules de la nit, amb aroma ineludible d'una votació més política que musical, van premiar com a millor cançó I can't breathe, de H.E.R. I a Megan Thee Stallion la va reconèixer com a millor nova artista. Amb el premi de Swift es completa el quartet fins ara inèdit.

No era fàcil el repte que tenien aquests Grammy, els premis de la pandèmia, els guardons en un any en què l'experiència de la música, com tantes altres coses, s'ha vist confinada. I durant més de tres hores i mitja, amb només nou dels 84 premis lliurats en la retransmissió televisiva, gairebé tot el temps es va dedicar a recordar el poder de les actuacions en viu.

Encara que els guardons es donaven i rebien a l'exterior, els productors van crear a l'interior del Centre de convencions de Los Angeles un intel·ligent disseny amb diversos escenaris contigus pels quals fluïen, unides però a distància, les actuacions. I aquí van brillar Haim i Dua Lipa, que dos anys després de ser reconeguda com a millor nova artista es va endur el premi a millor disc de pop per Future Nostalgia.

També es va lluir Bad Bunny (amb Jhay Cortez), que va guanyar el primer dels seus «grammys gringos», com ell els anomena, per disc de pop o urbà llatí), per a les esmentades Cardi B i Megan Thee Stallion o perquè Bruno Mars i Anderson Paal debutessin amb la seva nova formació Silk Sonic.

Altres premis

The Strokes van aconseguir la seva primera victòria en la seva primera nominació en veure The New Abnormal premiat com a millor disc de rock, mentre Fionna Apple guanyava el de música alternativa per Fetch the Bolt Cúters, Rufus Wainwright el de pop tradicional per Unfollow the rules, Kaytranada el de Dance/electrònica per Bubba, o Fito Paez el de rock llatí amb La conquista del espacio.