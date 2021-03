Tres sales gironines en la segona edició de la iniciativa Sala Cat

La segona edició de la iniciativa Sala Cat ha programat concerts a les sales gironines La Mirona, Sunset Jazz Club i l'Alternativa, tres espais que acolliran un total de nou actuacions en directe.

Paxòfon, Kumbara, Itaca Band i SERCH + Rooms oferiran concerts a La Mirona; Bratia -que ha programat dos concerts- i Duot ho faran al Sunset Jazz Club i La Tosca Brava i El Chaman Rumbero i les Rumberes actuaran a l'Alternativa.

El projecte, impulsat per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya i el Departament de Cultura, arrencarà el 3 d'abril i s'allargarà fins a la segona quinzena de juny de 2021. En aquesta segona edició hi ha programats, de moment, prop de 90 concerts a 48 sales de 19 ciutats del territori català. La programació està formada, a falta de confirmar més concerts en els propers dies, per gairebé una setantena d'artistes.

A través d'un comunicat, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya ha assenyalat que les sales de concerts són «un dels espais de cultura que més han patit la crisi de la pandèmia de la Covid-19», a partir d'on ha destacat que «moltes d'elles estan amb la persiana abaixada des del mes de març de l'any passat i moltes d'altres només es poden plantejar obrir per fer programació de concerts si és sota el paraigua de projectes com el Sala Cat, que reben ajudes públiques i privades per a la seva realització».