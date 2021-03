Un espectacle amb drons i música en directe en el 15è aniversari de l'Auditori

La ciutat de Girona serà pionera a oferir un espectacle que combina una coreografia lumínica de drons amb música en directe, interpretada pel pianista Marco Mezquida i el Cor Geriona. Aquesta és una de les propostes que oferirà l'Auditori Palau de Congressos de Girona amb motiu del seu 15è aniversari, un maridatge entre pianisme refinat, veus blanques i un espectacle aeri basat en el concepte de la creació de la matèria. La cita -que tindrà una durada de quinze minuts - serà el proper 12 de juny a dos quarts de deu del vespre i es podrà seguir des del Camp de Mart de la Devesa, així com també des de diversos punts de la ciutat, com Fontajau, el parc de les Ribes del Ter o Montjuïc, ja que els drons volaran a 50 metres d'altura.

En el marc de la commemoració, l'Auditori ha previst, del 3 al 12 de juny, una programació especial que arrencarà amb una conferència inaugural a càrrec de Josep Roca del Celler de Can Roca el proper dijous 3 de juny. El mateix dia tindrà lloc el concert del pianista croat Ivo Pogorelich, que oferirà un programa que revisa els grans èxits de la seva carrera. L'endemà serà el torn de Cala Vento, que estrenarà La Comunidad, un projecte comunitari amb col·lectius gironins, com Papaya Jam, Orquestra Montsalvatge i Gospelians de Girona, coproduït amb La Marfà. Els dies 5 i 6 de juny arribarà un dels plats forts de la programació especial del 15è aniversari. Es tracta de Love of Lesbian, que presentaran les cançons del nou disc, V.E.H.N (Viaje Épico Hacia la Nada) en primícia a les comarques gironines.

La programació s'emmarca en les noves línies estratègiques que afronta a partir d'ara l'equipament gironí, amb un nou model de projecte musical i amb una aposta clara per esdevenir un referent en el camp del turisme de reunions. Segons el director de l'equipament, David Ibáñez, «la nova etapa vol reconnectar amb la ciutat i ser un punt de referència». En aquest sentit, l'Auditori vol atraure nous públics de cara al 2022 i per això preveu explorar en formats innovadors i combinar-los amb música clàssica. Ibáñez va avançar que l'Auditori «s'embolicarà en produccions pròpies» i també treballarà perquè «els artistes facin coses noves» sense renunciar a ser «una referència internacional». Al mateix temps, l'Auditori treballarà per aconseguir que els seus concerts «estiguin per sobre de qualsevol experiència virtual». «No hi ha res com venir a gaudir de la música», va afegir Ibáñez. Per aconseguir aquesta fita, es plantegen obrir l'Auditori a nous formats i disciplines artístiques.

Per la seva banda, el programador de música clàssica, Víctor García de Gomar, va avançar que vol convertir l'Auditori en un espai «porós» en què hi hagi «conferències, exposicions artístiques» i moltes altres activitats, sense oblidar que la música ha de ser «la disciplina vehicular». Sobre els nous formats, García de Gomar va destacar que caldrà «replantejar-ho tot». El programador ha recordat que hi ha «certs rituals» en la música clàssica que caldrà avaluar «si expulsen o atrauen nous públics». García de Gomar va recordar que en els concerts simfònics el públic habitualment s'ha d'esperar a veure com l'orquestra afina, entre d'altres costums que potser han perdut la vigència.

Per la seva banda, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va assegurar que «aquesta efemèride és una ocasió per gaudir de la feina feta durant aquests anys de trajectòria i el punt de partida d'una nova etapa que s'adeqüi a les noves realitats socials, culturals, mediambientals i tecnològiques».