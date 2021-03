Una cançó de Sopa de Cabra es converteix en conte infantil

Arriba a les llibreries Els teus somnis, un conte infantil basat en la cançó homònima de Sopa de Cabra, publicat per l'Editorial Nanit. El conte, il·lustrat a mà per la mallorquina Maria Antònia Roig, parla dels somnis -dels terrenals i també dels inabastables- i vol acompanyar els nens a l'hora d'anar a dormir per a ajudar-los, també, a parlar dels seus temors.

I és que, com explica la directora editorial de Nanit, Núria Puyuelo, «només si t'enfrontes a les teves pors aconseguiràs tocar els teus somnis». Aquest és el missatge que han volgut traslladar als més petits a partir del personatge ficcionat de l'Agnès, així com també de fragments literals de la cançó del grup gironí. «Vam creure que era important acostar la música als nens d'una manera narrada». Alhora, es tracta d'una plataforma didàctica perquè els pares puguin compartir amb els seus fills cançons -i sobretot lletres- que els han deixat empremta.