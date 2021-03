Un documental repassa la trajectòria de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya

L'orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) explicarà la seva trajectòria a través d'un documental titulat La parella impossible, una peça de la productora Visual 13 dirigida per Vicenç Asensio. El documental vol mostrar com ha evolucionat la formació des dels seus concerts inicials fins a l'actualitat, endinsant-se en el seu engranatge intern així com també mostrant l'evolució dels músics que la integren. El rodatge es va fer durant els assajos de l'orquestra, així com també durant els concerts per a captar l'emoció del públic. En el documental també hi apareixen alguns dels artistes que han col·laborat amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, com Manu Guix, Elena Gadel, Cris Juanico o Miki Núñez.

La parella impossible es presentarà el 10 de juny al cinema Truffaut de Girona. També es podrà veure el 17 de juny a l'Auditori de Girona com a prèvia del concert Emociona't amb l'SCCC – 25 anys de Música Global, l'últim treball de la formació, que es presentarà del 18 al 20 de juny a l'equipament gironí. Es tracta del primer projecte del cicle Emociona't i neix amb l'objectiu de celebrar el 25è aniversari de la discogràfica Música Global, fundada a Girona el 1995 per Salvi Cufí. El nou treball compta amb la participació dels cantants Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núnez i Paula Giberga, a més de la Polifònica de Puig-reig, que interpreten les peces més emblemàtiques que han marcat la trajectòria de la discogràfica i també de la música catalana recent, reversionant cançons de Blaumut, Doctor Prats, Lax'n'Busto, Gossos, Sopa de Cabra o Els Amics de les Arts.

L'orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte que combina l'expertesa dels músics de la cobla la Principal de la Bisbal amb els nous talents de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. La formació va néixer el 2008 impulsada per l'empresa gironina Metalquimia com a projecte musical innovador, amb l'objectiu de crear una orquestra simfònica catalana de gran format que unís els instruments de corda i percussió d'una orquestra simfònica convencional amb el so dels instruments de vent de la cobla. D'aquesta manera, es van fusionar els vents de La Principal de la Bisbal i la corda i percussió de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

El vicepresident de la Fundació Metalquimia, Josep Lagares, destaca la implicació personal de l'empresa familiar amb el projecte, a partir d'on «s'aconsegueix donar continuïtat a una iniciativa singular, que no només contribueix de manera determinant al patrimoni cultural i musical del país, sinó també a les carreres artístiques dels joves intèrprets que hi participen».