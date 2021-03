Els Museus Dalí reobriran aquest 27 de març

Els museus del triangle Dalinià reobriran el 27 de març coincidint amb la Setmana Santa. Exceptuant el parèntesi de Nadal, el Teatre- Museu de Figueres, el castell de Púbol (Baix Empordà) i la Casa de Portlligat (Alt Empordà) estaven tancats des de novembre arran de les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia. La reobertura, però, es farà de manera esgraonada i els tres museus no recuperaran l'horari habitual fins a l'1 de juny.

Durant el temps que han estat tancats, la Fundació ha investigat el llegat del pintor i això ha permès afegir noves obres als dotze olis de la mostra temporal 'Dalí; el surrealisme soc jo!' que s'exposa al Teatre-Museu. En concret, són cinc estampes de la sèrie 'Memories of Surrealism' que data del 1971.

Els Museus Dalí reobren portes després de portar tancats gairebé tot l'hivern. Les restriccions de mobilitat arran de la pandèmia i el confinament perimetral van fer que la Fundació Gala-Salvador Dalí decidís tancar-los al novembre. Des d'aleshores, només van reobrir coincidint amb les festes de Nadal (del 18 de desembre al dia de Reis).

Ara, el triangle dalinià encara la reobertura. Això sí, arran de les restriccions d'aforament, per visitar-los caldrà fer reserva prèvia. I els tres museus no recuperaran el seu horari habitual (de dimarts a diumenge) fins a l'1 de juny.

De manera excepcional, i coincidint amb la Setmana Santa, el Teatre-Museu, el castell de Púbol i la Casa de Portlligat obriran cada dia entre el 27 de març i el 5 d'abril. A partir del dia 7 d'abril, però, i fins al 31 de maig, només obriran de dimecres a diumenge.

Fins que no recuperin els horaris habituals, a partir de l'1 de juny, durant aquestes setmanes el Teatre-Museu i el castell tan sols obriran als matins (de dos quarts d'onze a les tres de la tarda). La Casa de Portlligat, però, allargarà l'horari fins a les sis de la tarda.



Cinc estampes surrealistes

Durant el temps que els museus han estat tancats, la Fundació Gala-Dalí ha aprofundit en la investigació al voltant del llegat del geni surrealista. I això ha permès ampliar la mostra temporal 'Dalí: el surrealisme soc jo!', que es va inaugurar el passat 11 de juliol al Teatre-Museu de Figueres.

L'exposició mostrava dotze obres clau del període surrealista de Salvador Dalí. Ara, aquests olis s'amplien amb cinc estampes, molt poc conegudes, de la sèrie 'Memories of Surrealism' (una edició limitada d'obra gràfica que data del 1971).

Segons subratlla la Fundació, "són obres força desconegudes que reflecteixen com el surrealisme és present al llarg de la trajectòria de Dalí". "Mostren també el pensament d'una època vibrant que es correspon amb el moviment hippy, que Dalí capta amb imatges de la seva iconografia personal, transformant-les en testimonis d'un període marcat per un esperit lliure i d'horitzons infinits", hi afegeix la Fundació.

Al Castell de Púbol, en paral·lel a la visita, també es manté l'exposició temporal 'Gala. Dalí. Dior. D'art i de moda'. I a la Casa de Portlligat, al garatge que es va reconvertir en sala d'audiovisuals, s'hi projectarà un fragment de vint minuts del documental 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí'.

Per facilitar l'accés i la visita als museus del triangle Dalinià, la Fundació recomana adquirir l'entrada per internet i portar-la al mòbil.