La UdG destina 1,2 milions per fer front a la pandèmia

La Universitat de Girona (UdG) ha destinat 1,2 milions d'euros a les despeses derivades de la pandèmia al llarg d'aquest primer any de crisi sanitària. A més, la UdG calcula que podria tenir 3 milions menys d'ingressos. El rector de la universitat, Quim Salvi, ha afirmat que la davallada en ingressos es deu, en part, al fet que no s'han fet gran part dels congressos i conferències i això ha suposat que no hagin llogat tantes sales. Tot i així, ha avançat que caldrà esperar veure la liquidació del pressupost per confirmar la xifra total de caiguda. Per altra banda, Salvi creu que la crisi econòmica provocada per la pandèmia no suposarà menys estudiants el curs vinent i ha recordat que aquest setembre hi va haver "un augment" de matrícules.

La Universitat de Girona (UdG) ha passat comptes de la pandèmia aquest dimecres durant el primer claustre d'aquest any. El rector de la universitat, Quim Salvi, ha exposat un informe en què es detallen els 1,2 milions d'euros de despesa extraordinària que ha representat la crisi sanitària. La partida que més diners s'emporta és la del teletreball i l'habilitació de connexions remotes, que ha suposat una inversió de 338.732 euros per a la universitat.

Per altra banda, la compra de material de seguretat ha costat 254.420 euros. Amb aquests diners, la UdG ha comprat 21.452 mascaretes quirúrgiques, 14.592 mascaretes FFP2, 6.847 pantalles o 16.600 guants al llarg de tot un any.

Per altra banda, Quim Salvi també ha detallat que durant la pandèmia s'han aprovat 31 ajudes d'emergència per estudiants. A més, entre el curs anterior i l'actual, la universitat ha donat 81 ordinadors portàtils a estudiants que no en tenien i també ha ofert 103 connexions a internet per a estudiants que no tenien garantit l'accés a la xarxa. Amb això s'ha intentat combatre la bretxa digital i garantir l'accés a les classes virtuals a tots els alumnes.



Ingressos de 3 milions menys

La pandèmia també ha suposat menys ingressos per a la Universitat de Girona. El rector ha avançat que preveuen tenir 3 milions d'euros menys d'entrades. Quim Salvi ha matisat que aquesta xifra es tracta només d'una "hipòtesi" i que quan es faci la liquidació del pressupost es podrà tenir la quantitat exacta de quants diners deixarà d'ingressar la UdG.

La major part d'aquesta caiguda prové de la prestació de serveis, que podria representa 1,2 milions menys. També s'han reduït les aportacions de l'Estat en la recerca (335.800 euros) o els lloguers de sales per a congressos i conferències (213.489 euros).

Entre la caiguda d'entrades de diners i les despeses extraordinàries, la covid-19 deixa un impacte econòmic de 4,5 milions d'euros a la UdG, mentre que la compensació rebuda per part de la Generalitat és de 2,8 milions en dues transferències.



Les matrícules es mantenen

El rector de la UdG, Quim Salvi, s'ha mostrat confiat en mantenir el nombre d'estudiants que hi haurà el curs vinent. Tot i que la pandèmia desembocarà en una crisi econòmica, Quim Salvi ha recordat que aquest setembre van registrar "un augment de matrícules en plena pandèmia".

El rector creu que hi ha "molta gent" que en èpoques de crisi "veu una oportunitat en la formació". "És el millor ascensor social que hi ha", ha afegit el rector. Per això la UdG no preveu un menor nombre d'estudiants en els graus universitaris ni en la resta de titulacions oficials a causa de la crisi generada pel coronavirus.



Oportunitats de futur

Per altra banda, en el claustre celebrat aquest dimecres el rector de la UdG també ha exposat les "oportunitats de futur" que ha portat la pandèmia. En aquest sentit, el rector ha reiterat que la UdG mantindrà "la presencialitat" en els seus estudis, perquè és una de les essències de la universitat. Tot i així, Quim Salvi ha detallat que tenen "sobre la taula" augmentar el nombre d'estudis semipresencials.

De moment, la Universitat de Girona ja ofereix dos graus en aquesta modalitat i altres titulacions postobligatòries. Ara, es plantegen estendre-ho a més estudis davant de la imposició de la virtualitat que ha comportat la pandèmia.

A més, el rector creu que la covid-19 també ha portat altres oportunitats, com ara "la innovació docent". Les noves eines que porten el món digital i que ara s'han incorporat al sistema educatiu forçosament podrien quedar-se en un futur.