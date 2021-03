La Fundació Vila Casas porta a La Mercè l'època més introspectiva de Viaplana

El Centre Cultural La Mercè de Girona i la Fundació Vila Casas van obrir ahir al públic l'exposició La veritable llum no brilla. Es tracta de deu obres de gran format del pintor de Granollers Vicenç Viaplana, fetes entre els anys 1990 i 2010, la seva època més «introspectiva», segons explica l'artista. La cap de projectes externs de la fundació, Natàlia Chocarro, remarca que l'exposició és «un apèndix» de la proposta que s'està exposant a l'espai Volart de Barcelona i que mostra la visió del pintor català durant la darrera dècada. Una proposta, la barcelonina, on Viaplana també es vincula amb la realitat social i política de Catalunya. «El que presentem a Girona ho podríem anomenar com l'estètica dels límits i se situa proper a gèneres com el cinema o la fotografia. Ens permet veure el moment en què Viaplana té tots els seus trets definits des d'un punt de vista artístic», explica Chocarro.

El títol de l'exposició surt d'un koan japonès, és a dir, un plantejament que un mestre fa a un deixeble seu. Una proposta que fa palès el posicionament de Vicenç Viaplana, un artista que defuig de la diferència entre la realitat i l'abstracte. «Ja fa anys que aquesta frontera em va quedar dispersa. El més important és la nostra mirada sobre les coses», assenyala. En aquest sentit, posa d'exemple els detalls que es poden veure en una fotografia «on el fons pot cridar molt més l'atenció que no pas l'objecte principal».

En les deu obres de gran format que es poden veure a la sala d'exposicions de La Mercè es repassa l'època més introspectiva de Viaplana. En concret, es mostra la visió durant els anys 90 i 2000, un temps en el què l'artista es va concentrar a pintar dins del seu taller. Tot plegat va servir perquè «sorgissin imatges» que després plasmava en els seus quadres. Unes obres abstractes però que intueixen paisatges naturals i urbans. Una part de les obres ofereixen colors vius i formes més arrodonides que recorden elements vinculats a la natura. Altres peces exposades, en canvi, s'inclinen cap a visions més geomètriques i de caràcter industrial.

Obsessionat per fer visibles les coses etèries i immaterials, Viaplana copsa els efectes lumínics i conforma ombres vaporoses. Cada treball plàstic és una nova exploració que emmagatzema experiència i sensibilitat per tal d'obrir interrogants sobre la certesa de les nostres percepcions. Distorsiona la realitat, oculta objectes i desenfoca les imatges per tal de crear multiplicitat de missatges que divaguen entre l'abstracció i la figuració. L'exposició es complementa amb la visita guiada Parlem de somnis, transparències i absències de la mà de l'artista i la comissària, que tindrà lloc el proper17 d'abril, i d'una conversa amb el pintor vinculada a la seva obra el 3 de maig al Centre Cultural La Mercè.

Per la seva banda, el vicealcalde de Girona i regidor de Cultura, Quim Ayats, assenyala que «l'exposició reforça la programació del Centre Cultural La Mercè» i destaca que es tracta d'una?«excel·lència que ens ha dut els darrers anys a portar artistes de reconegut prestigi i això ens ajuda a la projecció de l'Escola Municipal d'Art i al reconeixement dels i les alumnes que surten i es projecten en el món artístic».

La veritable il·luminació no brilla es podrà visitar fins al 21 de maig a la sala d'exposicions de La Mercè i és fruit d'una col·laboració entre la fundació Vila Casas i l'Ajuntament de Girona. Forma part de la iniciativa Itiner'Art que ha portat a la fundació a exposar obres de diferents artistes arreu. En aquest sentit, Chocarro destaca la presència de la Vila Casas a les comarques de Girona amb propostes a Palafrugell i Torroella de Montgrí.