Els Museus Dalí reobriran el 27 de març amb reserva prèvia i horari especial

Els museus del triangle Dalinià reobriran el 27 de març coincidint amb Setmana Santa. Exceptuant el parèntesi de Nadal, el Teatre-Museu de Figueres, el castell de Púbol (Baix Empordà) i la Casa de Portlligat (Alt Empordà) estaven tancats des del novembre arran de les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia. La reobertura es farà de manera esgraonada i els tres museus no recuperaran l'horari habitual fins l'1 de juny.

Durant el temps que han estat tancats, la Fundació ha investigat el llegat del pintor i això ha permès afegir noves obres als dotze olis de la mostra temporal Dalí; el surrealisme soc jo! que s'exposa al Teatre-Museu. En concret, són cinc estampes de la sèrie Memories of Surrealism que data del 1971. Al Castell de Púbol, en paral·lel a la visita, també es manté l'exposició temporal Gala. Dalí. Dior. D'art i de moda. I a la Casa de Portlligat, al garatge que es va reconvertir en sala d'audiovisuals, s'hi projectarà un fragment de vint minuts del documental La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí.

Arran de les restriccions d'aforament, per visitar-los caldrà fer reserva prèvia. De manera excepcional, i coincidint amb la Setmana Santa, el Teatre-Museu, el castell de Púbol i la Casa de Portlligat obriran cada dia entre el 27 de març i el 5 d'abril. A partir del 7 d'abril, però, i fins al 31 de maig, només obriran de dimecres a diumenge. Per tal de facilitar l'accés i la visita als museus, la Fundació recomana adquirir l'entrada per internet i portar-la al telèfon mòbil.