El Teatre de Salt, escenari de l'estrena de «Classe»

El Teatre de Salt acull aquesta tarda l'estrena de Classe, una producció escrita per Iseult Golden i David Horan i dirigida per Pau Carrió que es planteja les dificultats de l'educació i, per extensió, de la vida. Una existència vulnerable plena de reptes, sotracs, anhels i lluites que encarnen quatre personatges extraordinàriament comuns, intel·ligents, carregats de raons, d'amor i de desamor.

Tres intèrprets donen vida als protagonistes. Pol López, Carlota Olcina i Pau Roca es posen sota la pell d'un mestre d'escola, una mare que s'acaba de separar i un pare i un fill de nou anys -interpretats pel mateix actor- amb dificultats d'aprenentatge.

Quan els llums es fonen, l'escenari es converteix en una aula plena de cadires petites. Tres adults es troben per a parlar del futur d'un infant. «Afloraran diferències de classe, culturals, d'opinió, vitals i emocionals», explica el director de l'obra, Pau Carrió.

«Són personatges en situació de semiabandonament per la societat, però lluiten i intenten que el seu fill se'n surti», subratlla Carrió. I és que el mestre li recepta al nen una visita al psicòleg. l el dilema ja està servit. Aquest és un dels moments clau, quan els personatges, cadascú amb les seves pors, les seves visions i els seus prejudicis, afronten el conflicte. «Tots són honestos amb la seva preocupació, però cada personatge optaria per una solució diferent, i malgrat que comparteixen un interès comú, xoquen».

Es tracta d'un «tros de realitat ple d'humor, tendresa i de preguntes sense resposta fàcil». I en obrir-se els llums, una lliçó de vida: el més difícil no són les dificultats, sinó combatre-les sols.