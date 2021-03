Mor Elsa Peretti, dissenyadora de joies i mecenes cultural

La dissenyadora de joies Elsa Peretti va morir dijous passat als 80 anys. Reconeguda internacionalment, feia anys que vivia a Sant Martí Vell, on va desenvolupar una intensa activitat com a mecenes cultural. La seva defunció es va produir per causes naturals, segons va comunicar la Fundació Elsa i Nando Peretti, des de la qual treballava en la seva altra passió, el mecenatge cultural, les causes humanitàries i mediambientals.

Elsa Peretti (Florència, 1940), es va traslladar a Barcelona a finals dels anys seixanta després d'estudiar a Roma, Milà i Suïssa. A Catalunya començà una carrera com a model, treballant amb els grans artistes i fotògrafs de l'època, com Salvador Dalí i Oriol Maspons.

El 1968 es trasllada a Nova York, on treballa per a tots els grans genis de la moda internacional. Amb Halston també inicia una veritable col·laboració professional: dissenyar les primeres joies que li donaran fama i èxit internacional.

El 1972 Bloomingdale's obre la primera botiga dedicada a les seves creacions i el 1974 Elsa Peretti signa el seu primer contracte amb Tiffany & Co. Al llarg dels anys rep una sèrie de prestigiosos premis que confirmen el seu extraordinari talent com a dissenyadora, i les seves creacions s'exhibeixen en col·leccions permanents en els principals museus del món, des del Museu Britànic de Londres fins al Metropolitan de Nova York.

S'inspirava en objectes quotidians, com una poma o un os, i en animals i insectes. «No hi ha dissenys nous, perquè les línies i les formes boniques són eternes», solia dir.

El 2000, per iniciativa seva, es crea la Fundació Nando i Elsa Peretti, dedicada a la memòria del seu pare Nando, fundador d'API (Anonima Petroli Italiana), una de les principals empreses petrolieres italianes de la postguerra.

La Fundació dona suport a les iniciatives de defensa dels drets humans, la lluita contra la fam, la investigació mèdica, la conservació de l'entorn i el suport a la cultura, amb especial atenció a Catalunya. Quan l'any 2013 va rebre el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, es va difondre que en vint anys, la Fundació havia finançat més de mil projectes en vuitanta països, amb una inversió total de 56 milions d'euros.

A les comarques gironines, i sense fer-ne difusió pública, la fundació de Peretti havia finançat un gran nombre de projectes culturals.

També va col·laborar amb el D'Or Museum, a la Foralesa de Sant Julià de Ramis, on s'exposa una important mostra dels seus dissenys.