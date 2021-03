Mor Elsa Peretti, dissenyadora de joies i mecenes cultural

La dissenyadora de joies Elsa Peretti va morir dijous passat als 80 anys. Reconeguda internacionalment, feia anys que vivia a Sant Martí Vell, on va desenvolupar una intensa activitat com a mecenes cultural. La seva defunció es va produir per causes naturals, segons va comunicar la Fundació Elsa i Nando Peretti, des de la qual treballava en la seva altra passió, el mecenatge cultural, les causes humanitàries i mediambientals.

L'exmodel italiana va estar vinculada des de 1974 a Tiffany & Co com una de les seves principals dissenyadores. Les seves creacions estaven basades en formes orgàniques i sensuals. «Durant els últims 50 anys, Elsa ha creat alguns dels dissenys de joies i objectes més innovadors del món. Elsa va explorar la natura amb l'agudesa d'un científic i la visió d'un escultor», va destacar la firma de luxe amb motiu de la mort de Peretti.

«La seva font d'inspiració sempre va ser la naturalesa i va dedicar la seva vida a retornar a el món a través de les seves creacions. Ella creia que cuidar i protegir el nostre planeta és un deure de la humanitat», van afegir.

Nascuda a Florència, Perettii va estudiar disseny i cap a finals dels 60 va començar a dedicar-se al moda a Nova York i Barcelona, ??treball que compaginava amb el disseny de joies. Les seves creacions es van usar en una desfilada de el dissenyador Giorgio di Sant'Angelo i van causar sensació. Poc temps després va conèixer a el dissenyador nord-americà Halston, amb qui va col·laborar amb freqüència i qui la va introduir en Tiffany & Co, firma en què desenvoluparia tota la seva carrera com a dissenyadora de joies. S'inspirava en objectes quotidians, com una poma o un os, i en animals i insectes. «No hi ha dissenys nous, perquè les línies i les formes boniques són eternes», solia dir.

Les seves creacions estan en museus com el British de Londres o el Metropolitan de Nova York i al Fashion Institute of Technology Tiffany va establir la càtedra Elsa Peretti de disseny de joies. Va rebre diversos premis, entre altres el Dissenyador d'accessoris de l'any, el 1996, als Estats Units.

Peretti va desenvolupar una ingent tasca com a mecenes des de la Fundació Elsa Peretti, finançant un gran nombre de projectes culturals de les comarques gironines, sense fer-ne pràcticament cap difusió pública. L'any 2013