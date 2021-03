Adeu a Elsa Peretti, cèlebre dissenyadora de joies establerta a Sant Martí Vell

Feia anys que la reconeguda dissenyadora de penjolls i anells Elsa Peretti viva al municipi empordanès de sant Martí Vell, des d'on seguia cultivant les seves passions: el disseny de joies i el mecenatge cultural, humanitari i mediambiental. Ara, en quedarà el record i el valuós llegat que deixa tant a Catalunya com a les comarques gironines, perquè dijous va morir amb 80 anys per causes naturals, segons va comunicar la Fundació Elsa i Nando Peretti en una nota.

L'artista, de fama internacional, va revolucionar les joies sense quasi ni adonar-se'n. S'inspirava en objectes quotidians, com una poma o un os, i en animals i insectes. «No hi ha dissenys nous, perquè les línies i les formes boniques són eternes», solia dir. Uns dissenys que va perfeccionar amb el temps, després de recórrer diferents països per inspirar-se.

Una vida d'èxits

Si bé va néixer a Florència el 1940, es va traslladar a Barcelona a finals dels anys seixanta després d'estudiar a Roma, Milà i Suïssa. A Catalunya va començar una carrera com a model, treballant amb els grans artistes i fotògrafs de l'època, com Salvador Dalí i Oriol Maspons. El 1968 es va traslladar a Nova York, on va treballar per a tots els grans genis de la moda internacional. El 1972 Bloomingdale's va obrir la primera botiga dedicada a les seves creacions i el 1974 Elsa Peretti va signar el seu primer contracte amb Tiffany & Co.

Al llarg dels anys va rebre una sèrie de prestigiosos premis que van confirmar el seu extraordinari talent com a dissenyadora, i les seves creacions va exhibir-se en col·leccions permanents en els principals museus del món, des del Museu Britànic de Londres fins al Metropolitan de Nova York. A Catalunya, va rebre el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat el 2013.