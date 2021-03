Aquests són els premiats dels Gaudí 2021

La XIII edició dels Premis Gaudí s'ha celebrat aquest diumenge a l'Auditori del Fòrum – CCIB de forma presencial però evidentment marcada pel context de crisi sanitària. En horari de tarda, i seguint totes les mesures de seguretat sanitària recomanades, l'aforament s'ha reduït a 700 persones (un 30% de la capacitat), amb els nominats a platea després d'haver passat un test d'antígens i amb una llista de convidats reservada a acadèmics i autoritats.

Amb tot, hi ha hagut catifa vermella però ha sigut més de mínims que mai, i tan sols hi han desfilat una setantena de persones, entre elles diversos nominats, les principals autoritats del país i també alguns dels responsables i participants de la gala d'aquest 2021.



Els guanyadors

'Las niñas' s'alça amb el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana

Pilar Palomero continua sumant reconeixements amb el seu film de debut 'Las niñas' i aquest diumenge ha guanyat el Premi Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana. Si ara fa dues setmanes la directora aragonesa aixecava –entre altres- l'estatueta del Goya a la millor pel·lícula, l'Acadèmia del Cinema Català ha rubricat avui els mèrits de la seva òpera prima. El film de Palomero aborda l'entrada a l'adolescència d'un grup de nenes a l'Espanya dels 90. De producció catalana, aquest drama de denúncia contra l'educació religiosa i els prejudicis contra les mares solteres, ja va guanyar la Biznaga d'Or al Festival de Màlaga a l'agost i també va triomfar als Premis Feroz de la crítica.



Candela Peña guanya el Gaudí a la millor protagonista femenina per 'La boda de Rosa'

Candela Peña (Gavà, 1973) és la guanyadora del premi Gaudí 2021 a la millor protagonista femenina. L'actriu ha alçat l'estatueta pel seu paper a 'La boda de Rosa', d'Icíar Bollaín, on interpreta una dona a la quarantena que decideix fer un canvi de rumb a la seva vida i pren una decisió radical: casar-se amb ella mateixa. L'any 2013 Peña ja va rebre un Gaudí com a millor actriu secundària per 'Una pistola a cada mà', de Cesc Gay, i ara torna a ser reconeguda però com a intèrpret principal. Les candidates que s'han quedat a les portes del Gaudí en aquesta categoria han estat Anna Alarcón ('L'ofrena'), Andrea Fandos ('Las niñas') i Nora Navas ('La vampira de Barcelona').



Mario Casas guanya el Gaudí al millor protagonista masculí per 'No mataràs'

Mario Casas s'ha endut el premi al millor protagonista masculí pel seu paper al film 'No mataràs', del manresà David Victori. L'actor gallec torna a veure reconegut el seu descens cinematogràfic als inferns amb un premi, després de recollir fa quinze dies el Premi Goya de l'Acadèmia del cinema espanyol. A 'No mataràs', estrenada al Festival de Sitges 2020, Casas coneix una noia misteriosa i atractiva amb qui viurà una nit inesperadament intensa i que el portarà al límit dels seus propis valors. Els altres candidats, Alex Brendemühl per 'L'ofrena'; Javier Cámara per 'Sentimental'; i David Verdaguer per 'Uno para todos', s'han quedat sense l'estatueta aquesta nit.

'Les dues nits d'ahir', premi especial del públic

'Les dues nits d'ahir', de Pau Cruanyes i Gerard Vidal, ha estat la guanyadora del premi especial del públic. És la quarta edició que l'Acadèmia de Cinema Català lliura aquest guardó, decidit en aquesta ocasió per prop de 10.000 espectadors a través de vot telemàtic. 'Les dues nits d'ahir', l'òpera prima dels dos directors, és una 'road movie' naturalista sobre la pèrdua i el dol, centrada en la peripècia de tres joves que roben les cendres d'un amic mort per espargir-les en el seu darrer viatge junts. Els protagonistes del film són Judit Cortina, Oriol Llobet Avellaneda i Arnau Comas Quirante.



Alberto San Juan guanya el Gaudí al millor actor secundari per 'Sentimental'

Alberto San Juan ha estat distingit aquest diumenge amb el premi al millor actor secundari pel seu paper al film 'Sentimental', de Cesc Gay. L'actor madrileny interpreta el relaxat i juganer marit d'una de les dues parelles protagonistes d'aquest film, una adaptació cinematogràfica de l'obra teatral creada i dirigida pel mateix Gay. San Juan s'ha tret d'aquesta manera l'espina del Gaudí no guanyat l'any 2012, quan va ser nominat en la mateixa categoria pel seu paper a 'Mientras duermes', de Jaume Balagueró. Els altres aspirants de l'edició d'enguany en aquesta categoria han estat Ernesto Alterio, per 'Te quiero, imbécil'; Francesc Orella, per 'La vampira de Barcelona' i Abdel Aziz El Mountassir, per 'La dona il·legal'.

L'òpera prima 'My Mexican Bretzel': millor documental

Núria Giménez Lorang ha guanyat el Premi Gaudí al millor documental amb 'My Mexican Bretzel', el seu debut com a directora de cinema. El seu fals documental s'ha imposat a les també candidates '¿Puedes oírme?', de Pedro Ballesteros; 'La mami', de Laura Herrero Garvín; i 'The mistery of the pink flamingo', de Javier Polo. Lorang endinsa l'espectador en un univers molt personal a través de la manipulació de velles imatges recuperades de la seva família (d'entre els anys 40 i 60 del segle passat), tot creant un fals documental que ja és un dels fenòmens cinematogràfics de l'any. A principis de març 'My Mexican Bretzel' va ser reconeguda amb el premi especial dels Premis Feroz de la crítica.

Verónica Echegui s'emporta el guardó a la millor actriu secundària per 'L'ofrena'

Verónica Echegui ha guanyat aquest diumenge el Gaudí a la millor actriu secundària per la seva interpretació al film 'L'ofrena', de Ventura Durall. Així, la intèrpret madrilenya ha tornat a alçar un premi Gaudí nou anys després de l'edició del 2012, en què es va fer amb el Gaudí a la millor actriu protagonista pel seu paper a 'Katmandú, un mirall al cel', d'Icíar Bollaín. Echegui interpreta un personatge visceral a 'L'Ofrena', un thriller psicològic de to tràgic. Les altres actrius que es disputaven el premi eren Natalia de Molina, per 'Las niñas'; i Bruna Cusí i Núria Prims, les dues per 'La vampira de Bacelona'.

El documental 'My Mexican Bretzel' guanya el Gaudí al millor guió

Un documental s'ha endut el Premi Gaudí 2021 al millor guió. És 'My Bexican Bretzel', el debut cinematogràfic de Núria Giménez Lorang, que competia en aquesta categoria amb una altra òpera prima ('Las niñas', de Pilar Palomero) i també amb 'Sentimental', de Cesc Gay, i 'La boda de Rosa', d'Icíar Bollaín. En el seu film, Lorang endinsa l'espectador en un univers personal a través de la manipulació de velles imatges de la seva família que van des dels anys 40 als 60. El seu fals documental, construït a partir d'uns vells vídeos domèstics convertits en els diaris d'una dona burgesa anomenada Vivian Barrett, i amb una cuidada tasca a la banda sonora basada en el silenci, és un dels fenòmens cinematogràfics de l'any.