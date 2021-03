El Festival de la Porta Ferrada suma Rosario al seu cartell

La cantant Rosario actuarà en la 59a edició del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, segons ha anunciat el certamen musical. Rosario actuarà al Guíxols Arena per presentar 'Te lo digo to y no te digo na' que presentarà aquest 2021. El concert es farà el 18 d'agost al Guíxols Arena i les entrades ja estan a la venda.



D'aquesta manera, Rosario se suma als ja anunciats Iván Ferreiro i Xoel López, Sergio Dalma i Rozalén. A més, els artistes internacionals que havien de participar l'any passat ho faran aquest estiu. Es tracta de Jamie Cullum, Leiva, Ben Harper o Kool & the Gang.