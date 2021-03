L''Otello' de Verdi torna al Liceu amb direcció musical de Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel portarà la batuta del Liceu per segona vegada aquesta temporada, ara per dirigir l'òpera 'Otello' de Verdi del 27 al 31 de març i del 6 al 14 d'abril. El director reemplaça Riccardo Frizza -per motius d'agenda- en una producció de l'Òpera Estatal de Baviera amb direcció d'escena d'Amélie Niermeyer. En aquest muntatge, estrenat a Munich el 2018, es posa el focus en la figura de Desdemona, subratllant el feminicidi i la misogínia amb ulleres del realisme modern. Gregory Kunde, Krassimira Stoyanova i Carlos Álvarez són el trio d'asos d'un elenc "llegendari", en opinió de Dudamel. Després de debutar recentment al Liceu amb 'Il trovatore' en versió concert, el veneçolà dirigeix ara la seva primera òpera escenificada a l'Estat.

Un elenc vocal excepcional encapçala el repartiment, amb Gregory Kunde i Jorge de León en el rol d'Otello, Krassimira Stoyanova i Eleonora Buratto com a Desdemona i Carlos Álvarez i Zeljko Lucic representant el malvat Jago. Gustavo Dudamel l'ha definit com un elenc "llegendari" i que "marca un abans i un després" en la seva vida musical.

El director ha agraït l'ocasió de poder estrenar-se a l'Estat amb una òpera escenificada, després de nombroses experiències en recitals de tot tipus. I encara més, ha dit, de fer-ho després d'un any "molt difícil" professionalment i personal. "Em sento beneït de poder estar fent això", ha manifestat.

També ha dit que la cultura significa "més ara que en un temps normal" i per això ha convidat tothom a assistir a l'espectacle. Sobre aquest 'Otello', Dudamel n'ha destacat el fet que "fa pensar el públic" amb el seu enfocament. I del treball amb l'Orquestra del Liceu, el veneçolà ha dit que s'ha "trobat una orquestra meravellosa", la qual cosa el fa sentir "a casa" i no fent "una feina sinó un infinit plaer".

Gustavo Dudamel recentment ha estat guardonat amb el seu tercer Grammy en la 63ª edició dels premis Grammy a la Millor Interpretació Orquestral al capdavant de la Filarmònica de Los Ángeles amb l'àlbum Charles Ives: Complete Symphonies.



Canvis en la producció i el calendari

La producció d''Otello' es va veure obligada a canviar degut a les limitacions actuals en els transports europeus, que van impossibilitar l'arribada del muntatge previst amb la Royal Opera House des de Londres.

D'aquesta manera, el teatre va decidir programar la mateixa òpera però amb factoria de la Bayerische Staatsoper, amb la direcció d'escena d'Amélie Niermeyer, que pot garantir l'arribada al teatre per la seva representació del 27 de març al 14 d'abril, en dues tandes de funcions.

En un moment on la majoria de teatres a nivell mundial s'han vist obligats a tancar, el Liceu treu pit i reitera "que la cultura és segura", aplicant mesures que garanteixen la correcte execució de les restriccions decretades per les autoritats, així com el protocol desenvolupat pel propi teatre validat pel Procicat.

Sobre la participació de Dudamel en el lloc de Riccardo Frizza (substituït perquè per compromisos professionals no podia finalment participar-hi), el director artístic del Liceu ja va manifestar que la seva presència suposa "una autèntica festa" pel teatre. Víctor Garcia de Gomar és de l'opinió que aquesta òpera necessita una "energia extraordinària" per tal de per posar de manifest la contundència orquestral, la intensitat dramàtica, la tensió escènica i els "fascinants contrastos" de l'obra.

El següent capítol de la col·laboració de Dudamel amb el teatre s'escriurà amb 'La flauta màgica', de Mozart, protagonitzada per Javier Camarena, que està previst que vegi la llum la temporada vinent segons ha confirmat el mateix director aquest dilluns.