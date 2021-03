«Akelarre» i «Zoom» tanquen l'hivern de La Planeta

La Planeta tanca aquesta setmana la programació d'hivern amb un cabaret punk i una estrena familiar. Divendres serà el torn d'Akelarre de la companyia The Feliuettes, una comèdia i autoparòdia a partir d'on «es qüestionen el món en el que els ha tocat viure i es plantegen com poden transformar-lo sent dones». Es tracta d'un espectacle ple «d'humor negre, faula perversa i stand up comedy».

La sala gironina acomiadarà la temporada amb una proposta familiar. Diumenge, acollirà l'estrena del primer espectacle de la companyia JCorona. Es tracta de Zoom, una proposta familiar-clown sobre la «problemàtica ambiental que pateix el planeta, concentrada a partir d'una història entre un mosquit comú, una femella de mosquit tigre i una científica que vol acabar amb ells».

La Planeta reprendrà la programació el 9 d'abril amb «Aula Brecht» de Carles Grau i Òscar Intente.