Una novel·la infantil versiona les llegendes del Tarlà i la Majordoma de Sant Narcís de Girona

La novel·la infantil 'Sopa de menta amb picarols' revisa les llegendes del Tarlà i la Majordoma de Sant Narcís de Girona i les combina per crear un nou relat de ficció. Es tracta d'un llibre que transcorre durant la pandèmia de la pesta a la ciutat (a mitjans del segle XIV) i en què el Tarlà va esdevenir un joglar que entretenia els més malalts. Per altra banda, en aquest llibre, escrit per Anna Fité, la Majordoma de Sant Narcís es converteix amb l'amor incondicional del joglar i també la remeiera que troba una recepta per ajudar a superar la malaltia a tots els afectats. La història s'explica de la mà de la Sisa, una nena que va patir la pesta. 'Sopa de menta amb picarols' arriba aquest divendres a les llibreries catalanes.