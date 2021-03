Els premis LiberPress homenatgen la primera línia de la pandèmia

L'Auditori de Girona va acollir ahir la cerimònia dels XXII premis LiberPress, que organitzen anualment la Diputació de Girona i l'Associació LiberPress. L'edició d'enguany, que engloba tant el 2020 com el 2021, es va reformular per fer un reconeixement a la valentia i a la vocació de les persones i col·lectius que, a través dels seus àmbits professionals i iniciatives solidàries, van contribuir a la lluita contra la pandèmia des de primera línia. A més, també es va retre homenatge a les persones que han patit la malaltia i a les seves famílies.

L'acte, que va seguir totes les mesures sanitàries i de seguretat, va comptar amb la participació de representants de les principals institucions i entitats de la demarcació de Girona i dels col·lectius homenatjats. Concretament, es va posar en valor la tasca del personal dels serveis essencials; el cos d'advocats i, especialment, els advocats del torn d'ofici; l'esforç del personal dels serveis de neteja i escombraries i la dedicació del personal docent dels diferents àmbits educatius. També es va posar en valor la generositat de les persones anònimes que de manera solidària van confeccionar i oferir gratuïtament als ciutadans mascaretes sanitàries; el compromís dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos policials; la vocació de la Creu Roja, Càritas, el Banc dels Aliments i altres associacions solidàries; l'entrega del personal sanitari i la tasca del personal que té cura de la gent gran. També, i molt especialment, es va homenatjar les persones que han patit la malaltia, a partir d'on també es va voler tenir un record per a les víctimes mortals que ha deixat la pandèmia.

En el decurs de la cerimònia, representants dels deu col·lectius es van acostar a la peanya que sostenia l'estructura de l'escultura per col·locar, una a una, les peces que conformaven l'obra que la gravadora barcelonina Mercè Riba va crear especialment per a l'ocasió. El resultat va ser la construcció simbòlica de l'escultura, una representació, també, que va voler expressar el front comú d'aquests actors de la societat per vèncer la pandèmia. L'obra, tal com també mostra el cartell de l'edició d'enguany, creat per l'il·lustrador Marc Vicens, es va culminar amb la forma de dues mans: la primera com a representació de les persones que ajuden, col·locada pel personal sanitari, i la segona, símbol de les persones que són ajudades, que es va disposar en representació de les víctimes.

A més, durant l'acte, el duo integrat per les professores del Conservatori de Música Isaac Albéniz, Ester Schütz al violí i Anna Cassú al piano, va interpretar un arranjament de la cançó Tot anirà bé de Joan Dausà i la peça Tango per a violí i piano d'Isaac Albéniz.