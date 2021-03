El Tarlà i la Majordoma es fusionen

La novel·la infantil Sopa de menta amb picarols revisa les llegendes del Tarlà i la Majordoma de Sant Narcís de Girona i les combina per crear un nou relat de ficció. Es tracta d'un llibre que transcorre durant la pandèmia de la pesta a la ciutat, a mitjans del segle XIV, i en què el Tarlà va esdevenir un joglar que entretenia els més malalts. D'altra banda, en aquest llibre, escrit per Anna Fité, la Majordoma de Sant Narcís es converteix amb l'amor incondicional del joglar i també la remeiera que troba una recepta per ajudar a superar la malaltia. La història s'explica de la mà de la Sisa, una nena de deu anys que viu a la plaça de la Palla de Girona i que va patir la pesta.

La novel·la també conté il·lustracions de la gironina Laia Berloso. En els dibuixos es poden veure algunes de les acrobàcies del Tarlà entre els balcons del cor del Barri Vell de Girona o també com la Majoma prepara la seva recepta miraculosa de sopa de menta amb un picarol.

Més enllà de la trama principal, la novel·la infantil també compta amb una altra trama en què es critica la «desconnexió del poder amb el poble». Sopa de menta amb picarols arribarà demà a les llibreries catalanes.