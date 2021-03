El festival Strenes arrencarà demà amb les entrades exhaurides en 18 dels 29 concerts programats

El festival Strenes de Girona ja ha exhaurit les entrades en 18 dels 29 concerts que oferirà aquest any. En concret, l'aforament ha quedat complert en els espectacles d'Amaral, Búhos, Joan Miquel Oliver, la Pegatina, Clara Peya, Ovidi 25feat Toti Soler, Carmen 113, Ginestà, Smokking Souls i els passis dobles d'Stay Homas, Oques Grasses, la Casa Azul i Zoo. A més tampoc hi ha localitats disponibles en el concert que inaugurarà el festival, el de la cantant de Vilassar de Mar Judith Neddermann. En total, l'Strenes arrencarà amb prop del 90% de les entrades venudes en una edició marcada per la pandèmia i que, entre d'altres mesures, obliga a reduir al 50% l'aforament dels diferents espais.

Des de l'organització destaquen l'aposta que s'ha fet pels artistes emergents amb el manteniment de la secció 'Talent Gironí'. Aquesta edició hi actuaran quatre músics de la demarcació que s'estan obrint pas en la indústria: David Busquets, Relat, Marta Pérez i Jordi Sarradell. També acollirà la presentació del nou disc de Carmen 113, guanyadors del Premi Talent Gironí 2018.

Després de l'edició de l'any passat on es va reduir el nombre de concerts i d'artistes i que es va traspassar tota la programació a l'Auditori, aquest 2021 s'han recuperat els espectacles a les escales de la catedral de Girona, a la Mercè i a la sala de concerts la Mirona de Salt, a banda de l'Auditori com l'any passat

Des de l'organització destaquen la recuperació del vessant solidari de l'Strenes. Amb els ingressos que es facin, el festival finançarà el projecte d'una entitat social de Girona escollida durant la Nit del Voluntariat, que es farà a la tardor.