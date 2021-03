EL Black Music Festival incorpora el guitarrista nord-americà Cory Wong

El Black Music Festival suma un nom més al seu cartell. El certamen de música negra va anunciar ahir la incorporació a l'edició d'aquest any -que excepcionalment s'allargarà tot l'any- del guitarrista nord-americà Cory Wong. El músic, col·laborador habitual de la formació de funk de Michigan Vulfpeck, actuarà el pròxim 2 d'octubre a la sala La Mirona de Salt. Wong, nominat a un premi Grammy, presentarà al festival gironí Cory and The Wongnotes, un àlbum publicat aquest mateix any en el qual manté la seva aposta per fusionar gèneres com el rock, el funk, el soul, R&B o jazz. Les entrades per aquesta actuació ja es poden adquirir a través del web del festival.

El certamen va tancar el passat diumenge, amb el concert d'homenatge a la cantant Sandra Romero a la sala La Mirona, la primera fase d'aquesta edició «especial», en la qual han actuat noms com Lágrimas de Sangre, Koko Jean & The Tonics amb el saxofonista Dani Nel·lo, Ben l'Oncle Soul, Las Karamba o La Sra. Tomasa. Els nord-americans Snarky Puppy obriran, el pròxim 29 d'agost a l'Auditori de Girona, la segona fase d'aquesta edició.