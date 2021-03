Els Museus Dalí es preparen per la reobertura d'aquest dissabte amb "optimisme"

Els museus Dalí es preparen per tornar a rebre visitants aquest dissabte. Ho fan amb "optimisme", després de comprovar el "bon ritme" que porta la venda d'entrades a través d'internet. Serà a partir de dos quarts d'onze del matí quan les portes dels tres espais vinculats a l'obra del geni empordanès s'obriran per rebre el públic que vulgui gaudir de les diferents exposicions i de les obres que mostren. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, explica que ja han venut més de 2.500 entrades de cara a Setmana Santa entre el teatre-museu de Figueres, el castell de Púbol i la casa de Portlligat. Aguer també remarca les mesures de seguretat que han pres per poder reobrir amb garanties.

De fet, la directora assenyala que ara és "el millor moment" per poder visitar els tres centres ja que hi ha limitació d'aforament i això permet poder fer el recorregut amb més tranquil·litat i gaudir de les obres "amb més deteniment". "És una gran oportunitat", remarca. Aguer assenyala que durant el temps que han estat tancats han "treballat intensament" en tasques de conservació, restauració i investigació. De cara a la reobertura d'aquest dissabte destaca l'ampliació de l'exposició 'Dalí, el surrealisme sóc jo' inaugurada el juliol passat i que comptarà ara amb cinc peces més.

Acció promocional

D'altra banda, el teatre-museu Dalí de Figueres va ser, aquest dijous passat, l'escenari de la primera acció promocional del Patronat de Turisme Costa Brava Girona d'aquest any. Una acció que va dirigida al mercat de Montpeller, Tolosa i Lió amb l'objectiu de reactivar el turisme de les comarques gironines.

L'activitat ha tingut un format híbrid presencial i virtual. Des de sota la cúpula del Teatre-Museu es van presentar els atractius culturals i turístics mitjançant vídeos de la zona i entrevistes projectats en una plataforma digital específica per a trobades professionals.

La trobada va reunir 55 agents de viatge, organitzadors d'esdeveniments bi 25 prescriptors de mitjans especialitzats en turisme i viatges, interessats en la Costa Brava i Pirineu de Girona per la temporada 2021. A més, seixanta professionals del sector turístic van participar en les reunions individuals amb els agents de viatge francesos i es van generar 486 trobades comercials.