Oques Grasses, Manel, Suu, Manu Guix i Judit Neddermann, primers artistes confirmats al Portalblau

La 14a edició de Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, se celebrarà del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries en quatre escenaris, la Mar d'en Manassa i el Fòrum Romà, presents ja en l'edició passada, i el Cementiri Mariner i el Jardí Clos del Pastor, que s'estrenen per als espectacles de dansa i poesia. La programació de Portalblau 2021 manté l'eix conceptual propi del festival: la promoció dels valors de la cultura a la mediterrània a través la música, dansa i poesia. Amb aquesta voluntat, la programació musical comptarà amb noms com Oques Grasses, Manel, Suu, Manu Guix i Judit Neddermann i el Pot Petit per al públic familiar.

Al Cementiri Mariner la companyia de dansa El Paller estrenarà un nou espectacle i al Jardí Clos del Pastor Mireia Calafell i Björt Rùnars hi recitaran poesia.

Les entrades per al festival es podran adquirir a partir d'aquest divendres al web de Portalblau.

Portalblau va néixer l'estiu de 2008 al municipi de l'Escala com a espai de trobada i d'intercanvi cultural a la Mediterrània, coincidint amb la commemoració del centenari de l'inici de les excavacions a Empúries. El festival està organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i Tem Produccions.