Strenes arrenca amb rècord d'entrades exhaurides

El festival Strenes de Girona penjava ahir el cartell de «sold out» en divuit dels vint-i-nou concerts programats abans de donar el tret de sortida a l'edició d'enguany. El festival, que arrenca aquest vespre amb el l'actuació de Judit Neddermann, va registrar un rècord històric de concerts exhaurits, després que el públic esgotés les localitats abans de donar el tret de sortida. En concret, l'aforament va quedar complert en les actuacions d'Amaral, Búhos, Joan Miquel Oliver, la Pegatina, Clara Peya, Ovidi 25feat Toti Soler, Carmen 113, Ginestà, Smokking Souls i els passis dobles d'Stay Homas, Oques Grasses, la Casa Azul i Zoo.

La cita gironina comença amb un 90% de les entrades venudes, una xifra que, tal i com assenyala el director del festival, Xavier Pascual, s'assolia al tancament del festival». Aquesta edició, marcada per la pandèmia, ha obligat a reduir al 50% l'aforament dels diferents espais i a mantenir els bars dels espais tancats.

El director del festival va agrair el suport del públic gironí i va assegurar que «tot i tenir-ho tot en contra, és una satisfacció perquè hem de donar la imatge que això no s'atura. Estem al costat dels creadors, del públic, i ho hem de fer perquè l'Strenes ha de ser un pal de paller per altres programacions. Que vegin que, si ets tossut, pots dur a terme un festival com aquest en plena pandèmia».

El primer cap de setmana de la novena edició del festival estarà protagonitzat per les estrenes en directe dels nous discos de Judit Neddermann i Buhos. La programació s'allargarà fins al 2 de maig i comptarà amb les estrenes dels nous discos d'Oques Grasses, La Casa Azul, Zoo, Clara Peya, La Pegatina o Andrea Motis.

A més, el festival manté l'aposta pel talent emergent, pel que manté la secció «Talent Gironí» i la distinció del Premi Talent Gironí. Enguany hi actuaran quatre artistes emergents de les comarques gironines: David Busquets, Relat, Marta Pérez i Jordi Sarradell. També acollirà la presentació del nou disc de Carmen 113, guanyadors del Premi Talent Gironí 2018.

Després de l'edició de l'any passat, on es va haver de reduir el nombre de concerts i tota la programació es va traslladar a l'Auditori, enguany s'han recuperat els concerts a les escales de la Catedral, a la Mercè i a la sala de concerts la Mirona de Salt, a més de l'Auditori de Girona.