Valérie Prot reflexiona sobre explotació i medi ambient

El Museu de la Mediterrània inaugura avui una exposició que presenta dos dels projectes fotogràfics més recents de l'artista visual francesa Valérie Prot, que actualment resideix a Cadaqués i que al llarg de la seva trajectòria ha exposat en galeries d'àmbit internacional com el MoMA de Nova York.

Protect the sea i On the rocks són fruit del treball realitzat des del Cap de Creus i volen ser «projectes de denúncia mediambiental que qüestionin el model de vida actual». Amb una profunda connexió amb el territori més proper, Valérie Prot té l'objectiu «d'activar diferents reflexions al voltant de la construcció del paisatge i els efectes de la intervenció humana en la natura».

A Protect the sea, l'artista utilitza la tècnica de la cianotípia, un dels processos d'impressió més antics. El projecte està conformat a partir d'una sèrie de cianotípies realitzades amb composicions amb bosses de plàstic que, en alguns casos, per la seva disposició, juguen a remetre a formes pròximes a alguns animals marins amb «l'objectiu de fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la preservació i millora de l'entorn immediat».

Paral·lelament, a través de la sèrie On the rocks, l'artista explora les relacions i els efectes del turisme en l'entorn natural de Cadaqués «fent ús de l'humor i la ironia, molt presents en algunes de les seves propostes». L'objectiu és presentar al públic una sèrie de composicions protagonitzades per altres espècies que habiten en les roques de Cadaqués durant la temporada d'estiu.